Maltraitance animale : la Corrèze est l'un des départements les plus touchés par l'augmentation des violences

La maltraitance animale a augmenté de 30% selon une étude du ministère de l'intérieur. En France, en 2021, 12 000 infractions visant des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, ont été enregistrées par la police et la gendarmerie, contre 9 200 en 2016. Des chiffres qui s'expliquent par la vague d'abandon durant la crise sanitaire et la vague de mutilations d'équidés observée en France il y a deux ans.

ⓘ Publicité

Les mauvais traitements (35%) et les sévices graves (34%) sont les infractions les plus fréquemment constatées devant les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de l'animal (14%).

Les chiens sont les premières victimes

Les atteintes envers les animaux sont proportionnellement plus nombreuses dans les zones rurales. Et parmi les départements où les atteintes aux animaux sont les plus fréquentes, il y a la Corrèze.

"Malheureusement, on a de plus en plus de réquisitions, c'est à dire qu'on a de plus en plus d'appels, d'enquêtes pour des maltraitance sur animaux" observe Agnès Bassinet, responsable du refuge de la SPA en Corrèze.

C'est une catastrophe

Les premières victimes sont les animaux domestiques : les chiens (46%) et les chats (24%). Agnès Bassinet pointe le manque d'éducation des animaux. "Les animaux ont de plus en plus de besoins : il ne suffit pas de les laisser vagabonder sur un terrain. Quand on ne leur apporte pas ce dont ils ont besoin, ils vont créer des problèmes. Et dès qu'il y a un problème, les gens nous téléphonent pour abandonner leurs animaux. C'est une catastrophe" se désole la responsable SPA de Corrèze.

Création d'une division d'enquêteurs spécialisés

Elle n'explique pas pourquoi il y a plus de maltraitances animales en zone rurale, mais pour elle, ces violences ont toujours existé. "Avant, les gens n'osaient pas dénoncer leur voisin ou leur ami quand ils constataient des violences. Et maintenant, ils prennent conscience que c'est grave. C'est pour cela qu'on a plus de signalements" explique Agnès Bassinet.

Les auteurs de violence sont majoritairement des hommes (73%) dont la majorité est âgée de 30 à 44 ans. "Les sanctions ne sont pas assez sévères malheureusement. Les gens vont écoper d'une petite amende, et d'une interdiction de détenir des animaux pendant cinq ans. Mais ce n'est pas assez" conclut Agnès Bassinet.

Pour répondre à l'inquiétude des associations face à ces chiffres, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la création d'un nouveau service de 15 enquêteurs policiers et gendarmes, spécialisé dans la lutte contre la maltraitance animale et rattaché à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp).