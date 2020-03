Maltraitance animale : une enquête préliminaire ouverte suite à la vidéo de L214 sur l'abattoir de la Sobeval

Le parquet de Périgueux confirme ce mardi après-midi l'information publiée par LCI sur l'enquête préliminaire "pour mauvais traitements à des animaux" ouverte par le procureur de la République de Périgueux suite à la diffusion de la vidéo de L214 sur l'abattoir de la Sobeval à Boulazac. L'association dénonçait des méthodes d'abattage qui ne répondaient pas selon elles à la réglementation en vigueur. Selon LCI, le procureur de la République a confié l'enquête préliminaire pour mauvais traitements à des animaux aux services de police judiciaire.

Suite à la diffusion de cette vidéo, l'activité de l'abattoir périgourdin avait été suspendue pendant six jours par le ministère de l'agriculture qui réclamait des mesures correctives par rapport au fonctionnement de l'établissement ainsi qu'une meilleure formation du personnel. Après des contrôles et certains aménagements, la préfecture de la Dordogne a autorisé la reprise partielle de l'activité de l'abattoir le 04 mars dernier.

L214 a fourni une vidéo de 6h avec sa plainte

L'association L214 de son côté avait porté plainte " pour non respect des règles de protection des animaux et pour non respect des règles d'immobilisation dans les abattages sans étourdissement", contre X et contre la Sobeval. Avec sa plainte l'association antispéciste avait fourni au procureur de la République la totalité de la vidéo tournée à la Sobeval, soit 6h d'enregistrement.

La direction de l'abattoir, propriété du groupe Van Drie, a indiqué qu'elle ne souhaitait pas faire de commentaire quant à l'ouverture de cette enquête préliminaire.