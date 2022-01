Maltraitance dans les EHPAD : il faut mettre l'accent sur la formation selon un directeur vosgien

Au lendemain de la publication du livre-enquête Les Fossoyeurs, de Victor Castanet, sur les cas de maltraitance dans les EHPAD privés, le directeur d'une maison de retraite à Remiremont et référent local de l'association ADPA dans les Vosges Luc Livet appelle à mettre l'accent sur la formation.

Le groupe Orpéa est dans la tourmente depuis la publication du livre-enquête Les Fossoyeurs, sur les cas de maltraitance dans ses EHPAD privés. "Ça m'étonne, mais ça ne me surprend pas de la part de certains établissements privés à but lucratif. Ce sont des pratiques qui ont déjà été évoquées", a réagi sur France Bleu Lorraine Luc Livet, directeur d'une maison de retraite publique à Remiremont et référent local de l'ADPA dans les Vosges, l'association Accompagner à domicile pour préserver l'autonomie.

Des "insuffisances" et des "comportements inadaptés"

Luc Livet qui admet avoir dû gérer dans sa carrière "des insuffisances", "des comportements inadaptés". D'où l'intérêt pour ce directeur d'EHPAD vosgien de miser sur la formation des personnels. "Il appartient à chaque établissement et à chaque directeur de tout faire pour spécialiser son personnel. Parce qu'effectivement, il y a besoin de former les personnels à l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie avec des troubles cognitifs."

Selon le référent local, la formation reste l'une des rares marges de manœuvre aux dirigeants d'EHPAD publics, eux qui ont vu les dotations de l'Etat se réduire ces dernières années. "Cela fait des décennies qu'on parle du cinquième risque et personne n'a le courage de franchir l'étape." Luc Livet qui redoute que l'enquête de Victor Castanet ne jette le discrédit sur l'ensemble du secteur. Entre la crise sanitaire, la question du manque de moyens et de personnels, "cela n'attire pas les professionnels et le regard du citoyen lambda n'est pas particulièrement favorable aux EHPAD", regrette Luc Rivet.