Maltraitance dans les Ehpad Orpéa : "Attention à ne pas généraliser" met en garde un directeur d'Ehpad

Orpéa, gestionnaire privé de maisons de retraite, est sous le feu des critiques depuis plusieurs jours et ces révélations de cas de maltraitances dans le livre "Les Fossoyeurs" du journaliste Victor Castanet. Mais attention à ne pas généraliser explique le directeur de l'Ehpad de Saint-Héand.

La patron d'Orpéa, gestionnaire privé de maisons de retraite, est convoqué dans le bureau de la ministre déléguée à l'autonomie Brigitte Bourguignon mardi 1er février. Il va devoir s'expliquer après les révélations du livre "Les Fossoyeurs", une enquête de trois ans du journaliste Victor Castanet, qui met en lumière des cas de maltraitances dans certains établissements d'Orpéa au nom de la rentabilité. "Si ces faits sont avérés, il faut les dénoncer et en traiter la cause parce que ces situations sont inacceptables", explique ce vendredi matin Christian Bissardon, directeur de l'Ehpad public de Saint-Héand et également président de l'Association des directeurs des établissements publics qui s'occupe des personnes âgées dans la Loire. "Mais attention à ne pas généraliser."

Des résidents bien traités, "dans la très grande majorité des cas"

"Nous, nous avons une approche qui n'est pas financière", précise le directeur d'Ehpad public. "Les tarifs qui sont pratiqués dans notre établissement sont décidés par l'Agence régionale de santé et le département. Mais il faut vraiment être très prudent, car il ne faut pas faire d'une situation particulière une généralité. J'ai des témoignages de résidents, de familles, de professionnels qui sont blessés par ces propos parce qu'ils sont vécus comme trop généraux. Dans la très grande majorité des établissements qui accueillent des personnes âgées fragiles, dépendantes, les résidents sont bien traités, et le personnel est attaché à prodiguer des soins de qualité."

Rendre les Ehpad attractifs pour les professionnels

Pour Christian Bissardon, la question des moyens est importante pour le bien être des résidents, et pas uniquement des moyens humains. "Avec des moyens, on finance des interventions de professeurs d'activités physiques adaptées, d'art thérapie, de musicothérapie, mais aussi des projets de médiation animale. Après, je crois que les moyens ne font pas tout. Ce qui est important à mes yeux, c'est d'instaurer une relation de confiance entre avec les résidents et avec les proches."

Dans son projet de loi de finance de la sécurité sociale 2022, le gouvernement envisage 10 000 créations de postes en Ehpad d'ici 2025. Une bonne mesure pour le président de l'Association des directeurs des établissements publics, même si selon lui il faut aussi des mesures de revalorisation salariale. "Il faut que nos établissements redeviennent attractifs pour les professionnels, c'est un sujet important."