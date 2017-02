Maltraitance des enfants : un bébé souffrant de 30 fractures hospitalisé au CHU de Rouen

Le gouvernement présente ce mercredi le premier plan de lutte contre les violences physiques, sexuelles et psychologiques faites aux enfants. En 2016, le CHU de Rouen a recensé seize cas de "bébés secoués", un chiffre en constante augmentation, selon la pédiatre Sophie Rigal.

Yanis, 5 ans, tué pour avoir fait pipi au lit. Kenzo, 21 mois, battu à mort dans une chambre d'hôtel. Ces deux drames se sont produits dans le Pas-de-Calais et dans l'Hérault à quelques jours d’intervalle. L'histoire tragique de ces enfants battus a fait la Une des journaux. "Nous avons énormément de dossiers de violences, de punitions, et même chez de très jeunes âges, des enfant de moins de un an passés à tabac", explique le docteur Sophie Rigal, pédiatre au CHU de Rouen.

Pour tenter d'enrayer la maltraitance infantile, phénomène répandu qui touche tous les milieux sociaux, Laurence Rossignol, la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, va dévoiler mercredi un plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants.

Une petite fille de douze mois a été hospitalisée car elle ne pouvait plus bouger le bras gauche et on a découvert douze fractures sur l'ensemble de son squelette" - (Dr. Rigal)

4.200 cas d'enfants maltraités signalés en Seine-Maritime

Au service de pédiatrie du CHU de Rouen, le docteur Sophie Rigal est référente en protection de l'enfance."Je reçois de très jeunes enfants de moins de 1 an qui arrivent couverts de bleus, on a eu un bébé de six semaines avec trente fractures, le papa l'avait projeté contre le mur, il l'a avoué. Une jeune fille de 14 ans qui arrive avec un poids de 21 kg après avoir été laissée à la maison. Elle a passé plusieurs jours en réanimation entre la vie et la mort parce qu'elle ne s'alimentait plus et ni son père ni sa mère n'avaient tiré la sonnette d'alarme."

Pourquoi votre enfant a-t-il du sang dans son cerveau ?"

Les violences faites aux nourrissons sont en constante augmentation, estime la pédiatre Sophie Rigal. "Nous avons recensé sur l'année 2016 seize cas de bébés secoués, soit plus de un par mois, ce qui entraîne des conséquences neurologiques gravissimes voire des décès d'enfants qui ne sont pas toujours médiatisés malheureusement."

Les violences psychologiques, première cause de violence

Les violences les plus difficiles à appréhender sont les violences psychologiques, explique la pédiatre Sophie Rigal, des violences qui sont souvent intra-familiales comme les sévices sexuels et tout aussi inavouées. "On a tous entendu au supermarché ou dans la rue, un père ou une mère, parce qu'il est excédé, insulter son enfant" :

T'es débile, tu aurais mieux fait de pas venir au monde, pourquoi je t'ai eu"

Ces insultes ne s'apparentent "non plus à de la violence psychologique mais à de la cruauté mentale", rappelle le Dr. Rigal. "Quand on voit le nombre d'enfants qui souffrent de troubles du comportement, d'agitation, d'agressivité, à l'école ou à la crèche, on se rend compte que c'est souvent lié à des souffrances psychologiques."

Le 119, numéro gratuit et anonyme de l'Enfance en Danger pour signaler le cas d'un enfant qui est ou qui pourrait être maltraité.