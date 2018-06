Interrogé par franceinfo, Jean et Pierre-François, les fils de Simone Veil, racontent leur fierté à la veille de l'entrée au Panthéon de leur mère, un an après son décès.

Paris, France

Notre famille "n’a jamais imaginé que le parcours de maman la conduirait au Panthéon". À la veille de l'entrée au Panthéon de Simone Veil et de son mari, Jean et Pierre-François Veil racontent leur fierté de voir leurs parents ainsi honorés.

Les enfants de Simone Veil estiment que cette entrée au Panthéon est un moment "de réconciliation finale et définitive de notre mémoire nationale". Citant l'entrée des résistants et de Jean Moulin, puis des Justes parmi la Nation, "ce sont [maintenant] des déportés juifs qui entrent dans notre Panthéon" expliquent-ils à franceinfo. Une entrée qui représente aussi "un arrachement" : "Maman ne nous appartiendra plus, elle appartiendra à la Nation".

"Elle n'a jamais pensé qu'elle entrerait au Panthéon"

"Maman n'a jamais pensé qu'elle entrerait au Panthéon. Mon père en plaisantait, compte tenu de l’image qu’il avait de son épouse. En réalité, la famille n’a jamais imaginé que le parcours de maman la conduirait au Panthéon, et encore moins immédiatement après son décès" raconte Jean Veil.

"C’est vrai que, désormais, nos parents appartiendront à la Nation. Voilà c’est comme ça, mais en même temps, c’est une immense fierté" poursuit Pierre-François.