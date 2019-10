Agression contre les femmes voilées : une Nîmoise témoigne

Nîmes, France

Leïla nous reçoit dans son appartement, décoré très simplement. Cette maman de trois enfants habite Nîmes depuis 8 ans maintenant avec son mari. Elle est née à Montpellier, de parents français, ses grands-parents étaient algériens. Elle s'est construite sa foi elle-même. Le voile qui noue délicatement ses cheveux, Leïla ne le porte que depuis 8 ans ; le fruit d'une longue réflexion : "Pour moi, c'est une protection, une manière de respecter mes convictions. Au décès de ma mère, j'ai eu besoin encore plus de trouver la foi. Moi, je suis française, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce choix est personnel : personne ne doit vous influencer et vous ne devez influencer personne."

Des agressions régulières

Comprenez : quand Leïla porte ce voile, c'est tout sauf une agression, tout sauf un moyen de faire la publicité de sa religion. Pourtant, ce choix est lourd de conséquences pour elle. Régulièrement dans les rues nîmoises, la maman a le droit à des regards insistants, des insultes et même des crachats. Et tout comme cette femme en Bourgogne Franche-Comté, prise à partie lors d'un Conseil Régional, Leïla a déjà été recalée d'une sortie scolaire, au seul motif qu'elle porte ce voile. Pourtant, le droit français est clair : Leïla n'est pas une employée du service public, elle peut donc accompagner les enfants tout en portant le voile. "L'institutrice de mon enfant a refusé que je participe à la sortie, en me disant "Avec ces attentats, j'ai peur de vous, je suis déjà bien gentille de vous laisser entrer dans l'école pour récupérer votre fils."