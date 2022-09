Mambo est mort. Ce chien martyrisé près de Perpignan en 2009 était devenu un symbole.

Mambo aura vécu jusqu'à 16 ans. Ce pinscher marron s'est éteint ce jeudi matin dans une clinique vétérinaire de Rivesaltes, malade et trop âgé pour être soigné. "Il était au bout du rouleau, je l'ai laissé partir" nous a confié ce soir avec beaucoup d'émotion sa maîtresse, Dany Goizé. Mambo aura connu une célébrité inattendue. Victime d'actes de barbarie un soir d'août 2009 dans une rue d'Espira-de-l'Agly alors qu'il avait trois ans, le chien est devenu le symbole de la maltraitance animale.

Premier chien devant un tribunal

Un soir d'août 2009 deux jeunes habitants d'Espira-de-l'Agly, âgés de 16 et 22 ans, aspergent d'essence ce petit chien abandonné et mettent le feu. L'animal est brûlé sur 50% de son corps. Il est recueilli et soigné par la SPA, où il est baptisé Mambo et où Dany Goizé - une bénévole - décide de l'adopter. Une vague d'indignation se lève dans toute la France. Une pétition recueille en quelques jours plus de 10 000 signatures. Lors du procès en septembre de la même année, 200 personnes manifestent devant le palais de justice de Perpignan et le chien est même appelé à la barre. Les auteurs sont condamnés à 2 et 6 mois de prison ferme et autant de sursis pour sévices graves et cruauté envers un animal et complicité.

Des stars à son chevet

La mobilisation autour du chien dépasse largement les frontières du département. Brigitte Bardot, Michel Drucker et son épouse Dany, Zinédine Zidane, Alain Delon apportent leur soutien. Ils paient les soins de Mambo, l'acteur envoie même son vétérinaire. L'histoire de Mambo sera racontée dans un livre, le chien comptera jusqu'à 24 000 followers sur Facebook. Un an plus tard, sa maîtresse lance une opération ruban blanc pour demander une modification de la loi sur la maltraitance animale.

Suite à cette affaire, la parole s'est déliée. Il y a eu de plus en plus de signalement de maltraitance, il y a des enquêtes, les gens sont punis, c'est un symbole".

Ce jeudi soir Dany Goizé a reçu plus de 500 messages de soutien après l'annonce du décès de Mambo.