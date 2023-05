« Mamie, rends-moi mon papa »

C’est une épreuve à la douleur insondable à laquelle doivent faire face Évelyne et Bernard Couffin, depuis l’automne dernier. Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 octobre , Adrien, leur fils de 36 ans, est victime d'un grave accident de la route avec sa femme et leurs deux enfants, à Saint-Privat-des-Vieux. Il meurt des suites de ses blessures, malgré les tentatives des secours et des médecins de le sauver. C’est son frère, Nicolas, qui prévient alors les parents. « Il nous appelle vers 6h du matin, je l’entends pleurer, et c’est là qu’il m’annonce l’accident », se souvient Bernard, la gorge serrée.

Dans la collision, Léa, 6 ans, la fille d’Adrien, est grièvement blessée. « Elle a eu plusieurs fractures, notamment au bassin et elle a passé 5 jours dans le coma, mais elle a déjoué tous les pronostics », se réjouit Évelyne. Mathieu, le petit frère de Léa, et leur maman, eux, s’en tirent avec des blessures physiques moins sévères. Mais psychologiquement, le petit garçon souffre, rapporte sa grand-mère. « Il réclame son père tous les jours. Il me dit, mamie, rend-moi mon papa. S’il te plaît, rends-le-moi. Je lui dis que je ne peux pas, mais que si je pouvais, je le ferais », raconte Évelyne, en réprimant un sanglot.

La vitesse et l'alcool en cause

Adrien et sa famille ont été percutés de pleine face par un homme qui conduisait avec près de 2 grammes d'alcool dans le sang et roulait manifestement très vite. « Nous ne savons pas encore à quelle vitesse, car l’enquête est toujours en cours », explique Bernard Couffin. Originaire d’Alès, le chauffard est âgé de 33 ans. Il a d’abord été en détention provisoire avant d’être placé sous contrôle judiciaire par un juge des libertés et de la détention. Une décision éminemment difficile à supporter pour la maman d’Adrien.

« Ce qui me fait le plus mal, confie Évelyne, c’est que le responsable de l’accident est en liberté. Et à Noël, je ne pouvais pas m’empêcher de penser qu’il était en famille, alors qu’Adrien, lui, est au cimetière. »

À cette douleur, Évelyne et Bernard doivent y ajouter celle de la mise en examen de l’auteur de l’accident ou, plus exactement, des termes de sa mise en examen. Il l’est, en l’occurrence, pour « homicide involontaire aggravé ». « Lorsqu’on a quelqu’un qui boit plus que de raison, qui prend le volant et qui tue, on ne peut pas considérer qu’il commet un acte involontaire. C’est insupportable pour les familles », tonne maître Jacques Martin qui est notamment l’avocat de la famille Couffin. Cette dernière a d’ailleurs décidé de se battre contre cette qualification en rejoignant l’association « Le Collectif justice pour les victimes de la route. »

Création d'un homicide routier

Cette cause est notamment partagée et médiatisée par Yannick Aléno. Ce célèbre chef étoilé a perdu Antoine, son fils de 24 ans, dans un accident de la route, il y a un an. Depuis, il souhaiterait en effet que soit créé un « homicide routier ». Il concernerait les consommateurs réguliers de drogue et sans doute aussi d'alcool et qui se rendent responsables d'un accident mortel. Pour réclamer une évolution de la loi, Évelyne et Bernard Couffin ont d’ailleurs prévu de participer à une manifestation à Paris, le 3 juin prochain.

En attendant, le couple sera à Bagnols-sur-Cèze, ce samedi, pour une opération de sensibilisation. « Nous allons dresser une nappe noire sur laquelle nous allons disposer les noms des 58 victimes décédées dans un accident de la route, en 2022 », précise la maman d’Adrien. Depuis le début de l’année 2023, le Gard est confronté à une véritable série noire. Sur les 5 premiers mois de l'année 2023, la préfecture du Gard déplore 22 morts. Parmi ces 22 morts, neuf avaient 30 ans ou moins.