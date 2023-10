"Mamie Yo je l'adore" : à Oloron, le succès des Olympiades intergénérationnelles

"Vieillir ensemble, une chance à cultiver" : c'est le thème de la Semaine bleue qui a lieu du 2 au 11 octobre. Son but ? Informer et sensibiliser sur la place des personnes âgées dans la société. Ce mercredi 4 octobre, la résidence autonomie d'Oloron a accueilli des "Olympiades intergénérationnelles", où pensionnaires, retraités et enfants se sont amusés tous ensemble.

Tir à l'arc et jeu de l'oie

"Elle est trop forte, elle est très gentille. Je l'adore" s'enthousiasme Julian, 9 ans. Sa coéquipière du jour, c'est Yolande, ou plutôt Mamie Yo, 64 ans. Avec Estéban, 7 ans, ils forment l'équipe des "Supers étoiles" et enchaînent les activités, comme le mölkky, un jeu de l'oie géant, ou encore un parcours de motricité les yeux bandés. "Mes deux comparses du jour sont extraordinaires. Ils sont très forts, ils m'ont même appris à tirer à l'arc" rit-elle. Leur grand-mère du jour est plus que convaincue par ce moment de partage. "Je trouve que l'intergénérationnel c'est primordial, autant pour les enfants que pour les grands-parents."

Les différentes équipes ont participé à plusieurs jeux, avant de terminer l'après-midi par un goûter. © Radio France - Emma Jacob

Rompre la solitude

Un constat partagé par Vanessa, animatrice à la résidence autonomie, pour qui ces rencontres sont essentielles pour rompre la solitude des personnes âgées. "Je me souviendrais toujours d'une dame qui m'avait dit que ça faisait des années qu'un enfant ne l'avait pas prise par la main. C'était très émouvant." Des moments importants aussi car ils sont réguliers. "Les résidents me disent « Ah tiens, il y a Lola », et les enfants leur disent « Mais tu étais là l'année dernière ! ». Ils se reconnaissent."

Emma Jacob

