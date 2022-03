"Manades je vous aime", 23 journées gratuites dans 23 manades du Gard

Après deux années de Covid et la diminution du nombre de spectacles taurins, la trésorerie des manades est au plus bas. Et les aides gouvernementales proposées aux éleveurs ne suffisent pas à ces manadiers et manadières qui en plus d'élever des taureaux, organisent des spectacles, font visiter leurs élevages et participent à des courses. Autant d'activités non indemnisées et pourtant vitales à l'équilibre économique des manades. Et le problème des assurances n'est toujours pas réglé. D'ailleurs : "Aujourd'hui, nous sommes dans l'orange voire le rouge" dit Bérenger Aubanel, manadier et vice-président de la fédération des manadiers, "on espère avoir un soutien d'assurance pour passer de l'orange/rouge au vert, à partir de là on pourra dire que le métier pourra continuer."

Thierry Félix, installé à Aimargues. L'un des 23 manadiers qui participe à cette opération "Manades, je vous aime" Copier

Cette opération, "Manades je vous aime", pilotée par le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Vidourle-Camargue (il rassemble 5 intercommunalités et environ 150.000 habitants), se déroulera dans 23 manades. Elle se veut une fête au pays et Thierry Félix, manadier à Aimargues tient beaucoup aux deux mots : "On fait venir les gens dans notre pays, il y a un déjeuner, il y aura un triage de taureaux, on leur fera faire une balade parmi les taureaux, ils découvriront une ferrade... On connaît une abrivado, une course camarguaise, mais on ne sait pas ce qui se passe avant. _Après deux ans de Covid c'est un nouveau tremplin pour faire connaître nos traditions_, notre coutume, pour les nouveaux arrivants, et aussi pour les sédentaires qui ne savent pas qu'à 500 mètres de chez eux, il y a une manade."

Pierre Martinez, président du PETR Vidourle-Camargue et maire de Sommières, veut questionner les traditions, la façon dont on les transmet Copier

Des traditions ancestrales, mais une tradition qu'il faut ré-interroger. Non pas bousculer mais questionner explique Pierre Martinez, le président du PETR Vidourle-Camargue et également maire de Sommières : "Si on observe que dans les arènes il y a moins de monde qu'il y a 40 ans, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on fait le travail ? A-t-on informé les nouvelles populations pour les arrimer à nos traditions ? _A Sommières, 70% des habitants ne sont pas nés dans le Gard_. Donc on ne porte pas et on ne transmet pas les traditions de la même manière qu'il y a 50 ans."