Manche : 24 000 litres de lait offerts par les agriculteurs à la Banque Alimentaire

Opération de dons majeure, vendredi 1 er avril, à Saint-Lô. Des dizaines de palettes aux briques bleues sont arrivées devant le local de la banque alimentaire. "C'est une aubaine ! Le lait est l'un des aliments de base de nos bénéficiaires", s'exclame Roland Coutard, président de la banque alimentaire dans la Manche.

"En tant qu'agriculteur, on ne peut pas accepter qu'il y ait des gens sans nourriture."

C'est la deuxième année, que cette opération de dons de lait a lieu, et cette année, avec une dizaine d'agriculteurs plus de 24.000 litres ont été récupérés. "Nous nous sommes associés avec cinq agriculteurs, et sur notre ferme, nous avons donné 10.000 litres. Cela représente plusieurs milliers d'euros, 4% de notre chiffre d'affaires sur un mois", raconte Jérome Chapon.

"Ce n'est pas un don qui est fait parce que nous avons trop de production ou car le lait va se périmer. C'est juste qu'en tant qu'agriculteur, nous ne pouvons pas accepter, qu'il y ait des gens sur notre territoire dans le besoin", ajoute l'éleveur laitier.

Thierry Morin (gauche) et Jérome Chapon (gauche) ont lancé l'opération de dons © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

L'opération "lait du cœur" : du lait pour tous

Cette opération, "lait du cœur", a été initié, par une laiterie familiale privée, située en Centre-Val de Loire. Cette laiterie, installée à Saint-Denis-de-l'Hôtel, fait travailler 400 laitiers dans la France. Elle est l'une des plus petites entreprises privées dans un secteur souvent composée de grands groupes comme Lactalis, Danone, Sevencia.

"Depuis deux ans, nous travaillons avec cette laiterie qui nous rémunère plus pour chaque litre de lait. L'ambiance est très familiale et c'est pour ça que nous pouvons mener des projets comme celui-ci. C'est la laiterie qui prend à sa charge, le conditionnement du lait dans les briques", précise Jérome Chapon.

Le lait est commercialisée par la laiterie LSDH, l'une des plus petites laiteries de France © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Leclerc et Intermarché associés au projet

Cinq supermarchés de la Manche et du Calvados se sont associés au projet et ont décidé de financer les coûts de transport du lait. "Nous vendons le lait de Jérome et Thierry, dans nos supermarchés. C'est une démarche un peu spécifique : c'est un lait un peu plus cher pour le consommateur car le producteur est mieux payé. Quand Jérome nous a parlé de cette idée, nous avons suivi et décidé de payer le transport du lait, de la laiterie jusqu'à la banque alimentaire", ajoute Nathalie Pommier, en charge des projets sociétaux, éthiques et environnementaux, chez Leclerc.