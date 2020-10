Manche : A Cherbourg-en-Cotentin on traque les mégots et les chewing-gums

Chaque année la ville de Cherbourg-en-Cotentin dépense 40 000 euros rien que pour nettoyer les rues piétonnes alors régulièrement elle met en place des campagnes de sensibilisation à la propreté urbaine et à l'environnement. Après les crottes de chien et les poubelles sorties aux mauvaises heures, cette année la ville s'attaque aux mégots de cigarettes et aux chewing-gums qui polluent notre quotidien.

Qui n'a pas eu un chewing-gum collé à la semelle de ses chaussures ? Qui ne s'est pas assis sur un mégot de cigarette ? Pollution visuelle et environnementale auxquelles s'attaque aujourd'hui la ville de Cherbourg-en Cotentin. Une campagne d'affichage et sur les réseaux sociaux va démarré cette semaine.Bertrand Lefranc maire adjoint à "l'environnement, l'embellissement, la propreté urbaine et la biodiversité" à Cherbourg en Cotentin : "Il faut que les gens comprennent qu'il y a un impact sur l'environnement, un chewing-gum met 5 ans à se dégrader dans la nature, le mégot produit rempli de métaux lourds peut lui polluer jusqu'à 500 litres d'eau et il va mettre 10 ans à disparaître.