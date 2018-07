Manche, France

Automobilistes et motards, levez le pied ! Les routes secondaires, sans terre-plein central, sont désormais limitées à 80 km/h. Et la préfecture de la Manche compte bien faire respecter, au plus vite, cette nouvelle réglementation.

Des contrôles de vitesse sur les routes les plus accidentogènes

A partir de ce lundi, des véhicules munis d'un radar embarqué, très discrets donc, vont circuler sur les routes les plus accidentogènes du département. Mais la préfecture a décidé de prévenir les automobilistes. Jusqu'à la fin du mois d'août, elle signalera quelques jours à l'avance les routes concernées par ces contrôles.

Parmi les axes surveillés cette semaine, il y a la départementale entre Valognes et la Haye du Puits. On retrouve aussi la départementale 650, la route touristique, celle qui traverse la côte des Isles avec ses innombrables intersections. L'axe qui relie Granville et Carentan est également concerné. Sur cette route, il y a eu quinze décès en neuf ans selon la ligue contre la violence routière.

Voici la liste complète des routes concernées par les contrôles durant la semaine du 9 au 15 juillet :

Lundi 09/07 après-midi → RD2 – 900 – 903 – 650 & 902.

Mardi 10/07 matinée → RD976 – 907 – 5 – 999 – 924 – 973 – 40 & 30.

Mercredi 11/07 matinée → RD972 – 6 – 8 et 900.

Jeudi 12/07 matinée → RD902 – 901 – 650 – 15 – 2 & 900.

Vendredi 13/07 matinée → RD902 – 900 – 23 – 650 – 652 – 900 & 2.

Vendredi 13/07 après-midi → RD972 – 7 – 9 – 924 – 971 – 650 – 23 – 900 – 15 – 903 & 2.

Samedi 14/07 matinée → RD900 – 650 – 971 – 13 & 974.

Samedi 14/07 soirée → RD900 – 971 – 903 – 650 – 6 – 8 – 901 – 902 – 23 & 29.

Dimanche 15/07 après-midi → RD971 – 900 – 650 – 23 – 900 & 902.

Selon les autorités, plus on lèvera le pied pour rouler à 80 km/h, plus on s'y habituera et plus on respectera la vitesse. Dans la Manche, les routes départementales sans séparateur central sont de très loin les plus meurtrières. De janvier à juin 2018, douze personnes se sont tuées sur les routes de la Manche, en zone gendarmerie.