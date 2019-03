Manche : des ristournes chez le vétérinaire pour encourager la stérilisation des chats

Manche, France

Jusqu’au 30 avril, l’association « 40 En Chats » mène une campagne pour encourager la stérilisation des chats. Plusieurs vétérinaires de la Manche participent à l’opération avec des remises pour les propriétaires aux revenus modestes.

Nathalie Arnaud, la responsable de « 40 En Chats » à Cherbourg-en-Cotentin, présente son dispositif sur France Bleu.

Dans le document qui présente votre opération, vous pointez du doigt les propriétaires qui ne procèdent pas à la stérilisation de leur chat. C'est une attitude irresponsable selon vous ?

Oui forcément car la prolifération, c’est de la responsabilité des propriétaires. Après, certains ont des circonstances atténuantes. Ce sont parfois leurs moyens qui ne permettent pas d’assumer ces frais qui peuvent être importants.

Quelles sont les conséquences de l’augmentation non maîtrisée de la population de chats ?

Ce sont des chats errants qui vont traîner partout. Les propriétaires vont vite se trouver débordés. Ils vont donner leurs animaux au premier venu, illégalement. Ils vont les donner alors que les chats ne sont pas identifiés. Là encore, c’est illégal. Et lorsqu’il y a des abandons, ce sont les associations, la SPA qui récupèrent les chats.

Entre 120 et 130 euros la stérilisation

Ça coûte combien de stériliser un chat ?

En moyenne pour une femelle, il faut compter entre 120 euros et 130 euros, rien que pour la stérilisation. A noter qu’aujourd’hui il est interdit de détenir un animal qui n’est pas identifié. Il faut donc compter l’identification en plus (tatouage ou puce), ce qui représente entre 55 euros et 75 euros en plus.

Donc environ 200 euros au total. Le manque d’argent pour stériliser son chat, c’est un argument vous entendez souvent ?

C’est le premier prétexte annoncé.

Le but justement de cette campagne, c’est d’aider les familles les plus modestes avec des réductions chez le vétérinaire. Comment ça se passe ?

Il faut passer par l’association soit par mail, soit par la page Facebook. Nous allons faire une sélection en fonction d’un plafond de revenus. Les personnes éligibles auront un bon nominatif ainsi que la liste des vétérinaires partenaires. A eux ensuite de choisir et de se déplacer chez le vétérinaire partenaire qui minore ses tarifs.