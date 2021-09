Manche : des smartphones dans les camions-poubelles pour mieux connaitre le réseau mobile

Pour mieux connaître la couverture réelle des réseaux mobiles, le syndicat mixte Manche numérique s'est lancé dans une campagne de mesures depuis le printemps 2021.Une première cartographie du département sera dévoilée dans les jours qui viennent.

Le dispositif ? Deux sacoches techniques et deux sacs à dos, équipés chacun de 11 smartphones, soit un appareil pour chacun des 4 opérateurs téléphoniques (Bouygues, SFR, Orange et Free) et pour chaque technologie (2G, 3G, 4G), sachant qu'il n'y a pas de 2G chez Free.

Ce sont des téléphones grand public. On y a installé une application qui enregistre le niveau de signal reçu, les coordonnées GPS et elle envoie tout sur un serveur, explique Vincent Fillion, chef de projet à Manche Numérique.

Profiter des tournées des camions poubelles pour réaliser ces mesures

Ces sacs sont embarqués dans des véhicules. "Les patrouilleurs routiers du conseil départemental en ont une. Et on en a placé également dans les camions poubelles de Coutances Mer et Bocage en mai-juin et de Villedieu Intercom".

Deux sacs à dos sont également équipés car des mesures sont réalisées également là où les véhicules ne passent pas comme les sentiers littoraux et les chemins de randonnée. "Nous avons un partenariat avec le Symel. Leurs agents les ont pris par exemple quand ils sont allés à Chausey".

Pour le moment, Manche numérique a récolté de nombreuses données dans le sud-Manche et remonte petit à petit vers le nord du Département. "Mais cela se fait sur la base du volontariat des collectivités locales." Le syndicat espère avoir une cartographie complète d'ici le printemps 2022.

Faire ces mesures lors des tournées des camions poubelles de Coutances Mer et Bocage a permis de recueillir des données tres détaillées au plus près des habitations du territoire. © Radio France - Lucie THUILLET

Est-ce que ça capte ?

Cette cartographie permettra aux Manchois d'opter pour tel ou tel opérateur en connaissance de cause. Car jusque là, ils ne bénéficiaient que des informations données par les opérateurs eux-même.

Elle permettra aussi à Manche Numérique d'avoir ses propres mesures pour améliorer la couverture sur l'ensemble du département et lutter contre les zones blanches.

En France la couverture des réseaux mobiles est communiquée par les opérateurs, qui sont donc juge et partie. En faisant des mesures sur tout le territoire, en réalisant cette carte précise, j'ai des données à leur opposer. Je peux dire "Regardez, dans tel village, j'ai mesuré la couverture et ça ne passe pas !" Et à partir de là, on peut entrer dans un dialogue, une négociation avec eux, parce qu'on a des arguments, poursuit Vincent Fillion de Manche Numérique.

Cette cartographie pourra servir au déploiement des nouveaux relais de téléphonie mobile dans les zones blanches, dans le cadre des obligations imposées annuellement par l'Etat aux opérateurs.