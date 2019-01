Manche : dix-huit villages enfin connectés au Monde

Une grande armoire beige est installée au centre du village d’Emondeville, juste en face de l’église. Pour les 370 habitants de cette commune proche de Montebourg, cette grande boîte change tout. Avant les travaux engagés par Orange, un habitant sur dix seulement avait accès à Internet. Et encore, c’était de l’internet bas débit.

Aujourd’hui, toute la population de la commune peut surfer. 80% des habitants peuvent même le faire en très haut débit (pour les spécialistes : de 8 méga à 20 méga selon les logements). Avoir enfin un village connecté, c’est un soulagement pour le maire d’Emondeville Christian Prime :

"C’était un peu l’arlésienne. On en parlait depuis des années. C’est essentiel. Même les personnes âgées s’y mettent car beaucoup d’administrations ou d’entreprises n’envoient plus de documents en version papier. Et puis les personnes qui veulent acheter ou louer ici, leur première question c’est « quelle est la qualité d’Internet sur Emondeville ? »"