Manche : en juillet, le tourisme lié au D-DAY fait toujours recette à Sainte-Mère-Eglise

Sainte-Mère-Église, France

Au musée Airborne à Sainte-Mère-Eglise (Manche), il a fallu faire la queue à l'entrée même en juillet. Ce mois-ci, environ 40 000 visiteurs ont franchi ses portes, contre environ 41 000 en juin. "On va faire plus de 9 000 visiteurs par rapport à juillet de l'année dernière., explique Clémence Tréol, chargée de communication au musée. Malgré le superbe soleil dans la région ce mois-ci, cela nous impacte pas, puisque les gens arrivent à combiner la visite du musée, une glace sur la place de Sainte-Mère et une après-midi à Utah par exemple."

Pour Clarisse, 17 ans, venue de la région parisienne, impossible de passer en Normandie sans visiter les lieux de mémoire "C'est intéressant, on peu voir où est-ce qu'ils ont débarqué, les différents véhicules utilisés, comment ça s'est déroulé. En plus c'est le 75e anniversaire, donc forcément ça intéresse, c'est historique."

Les restaurants sont décorés aux couleurs du 75e anniversaire du D-DAY. © Radio France - Mélanie Juvé

Les touristes présents au musée, mais aussi dans les hôtels et à table. A restaurant de la biscuiterie de Sainte-Mère-Eglise, le mois de juillet confirme une très belle saison. "En juillet ont a environ 10% de plus de fréquentation dans notre établissement par rapport à l'année dernière" raconte François Lecampion, le responsable. Et le tourisme de mémoire est important : "La thématique du D-DAY est bien présente. Il y a aussi du tourisme vert, mais pour les grosses années comme ça, juillet-août est vraiment lié à la mémoire." ajoute ce responsable, qui prévoit du monde jusqu'en septembre.

Ce mois-ci, le nombre de visiteurs enregistrés à l'office de tourisme de la baie du Cotentin (dont dépend Sainte-Mère-Eglise) devrait être aussi important qu'en juillet 2014, lors du 70e anniversaire du débarquement.