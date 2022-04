Manche : entre 10 et 15 familles recherchées par le Secours catholique pour accueillir des enfants cet été

Tous les ans, une soixantaine d'enfants, qui n'ont pas la chance de partir en vacances, sont accueillis dans des familles de la Manche, par le biais du Secours catholique. L'antenne départementale cherche encore "dix à quinze familles pour juillet et août 2022", selon Kévin Bodé, l'un de ses représentants de l'association.

La constitution d'un dossier, et un passage des équipes du Secours catholique chez vous, sont les étapes nécessaires pour participer à l'opération. C'est ce qu'on fait Cécile et Roland, à Bricquebec, au Sud de Cherbourg. Deux jeunes de Granville, âgés de neuf et six ans, sont chez eux, pour la deuxième fois depuis l'été dernier.

Au programme : des jeux et des balades. "On vient de les emmener deux jours en camping à Isigny, on est allés visiter l'usine de caramel, donc ils étaient ravis. Ils sont touchants, et puis on s'est attachés ! Ils nous appellent tonton et tata", détaille Céline.

Dans la Manche, le Secours catholique est joignable au 02.33.45.02.09.