Saint-Lô, France

Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce mercredi matin sur France Inter que les travailleuses indépendantes et les exploitantes agricoles allaient bénéficier de 38 jours de congés maternité supplémentaires pour atteindre 112 jours. Ce qui permettra de s'aligner sur le régime des salariés. Le Premier ministre qui a également indiqué que des mesures seraient prises pour permettre le remplacement des agricultrices sur leurs exploitations. Car au-delà de l'allongement du congé maternité, c'est bien là que ça coince aujourd'hui. Même si dans la Manche, le service de remplacement encadré par 19 associations locales, assure que tout va bien se passer "on fera le nécessaire pour assurer le remplacement de ces jours supplémentaires "assure Stéphanie Lebranchu, la responsable de la FARM (la Fédération des Associations de Remplacement de la Manche)

Linda, agricultrice et maman de deux enfants

Linda Savary est une jeune maman de deux enfants de 6 et 8 ans. A la naissance de son premier garçon en 2010, la Mutualité Sociale Agricole lui a trouvé un remplaçant pour son congé maternité. Il travaillait 7 heures par jour, insuffisant pour Linda : " je travaille de 8H à 19H le soir alors 7 heures par jour c'est trop juste, je faisais des veaux gras et j'ai fait mes veaux gras jusqu'au dernier moment juste avant de partir accoucher. Notre métier c'est ça le poids du bébé et le poids du travail" . Deux ans plus tard Linda accouche de son second petit garçon et là, la galère commence : "je n'ai pas eu de remplaçant, il n'y en avait pas, il est né le 23 juin et le premier juillet j'étais au travail. Je l'ai emmené avec moi. Je ne pouvais pas laisser mon exploitation sans personne en plus j'avais commencé à allaiter et du jour au lendemain j'ai dû arrêter et là j'ai souffert" . Aujourd'hui pour Linda l'idée d'allonger le congé maternité c'est une bonne chose, reste juste à convaincre que derrière, les moyens humains en remplacement seront à la hauteur pour permettre à ces femmes comme aux autre de devenir maman en toute sérénité.