Manche : La 2e vie du sapin de noël

Cherbourg-en-Cotentin, France

Le recyclage des sapins de noël, l'initiative avait été lancé par Tourlaville en 2008. Depuis c'est devenu une tradition citoyenne. A Cherbourg-en-Cotentin depuis le 26 décembre et jusqu'au 20 janvier vous pouvez déposer votre sapin de noël dans un des 61 points de collecte de la ville. Ils sont éparpillés sur l’ensemble des communes déléguées, tout près des zones d’habitation. Bien évidemment il faut dépouiller votre sapin de toutes ses décorations, ses boules et ses guirlandes avant de le mettre au point de collecte. Seul le sac Handicap international, entièrement biodégradable et labellisé « OK compost », est accepté. Ensuite ces sapins sont envoyés à la déchetterie du Becquet de Tourlaville. Ils y seront broyés et mélangés à d'autres matières végétales pour être transformé en compost. Un compost qui sera en suite utilisé pour embellir la ville et ses espaces verts.

L’an passé, 5 073 sapins ont ainsi été collectés ce qui avait permis la production de près de 15 tonnes de compost. Un geste citoyen en constante augmentation puisqu'en 2016 ce sont 4 900 sapins qui avaient été collectés.