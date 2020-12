Manche : la colère d'un restaurateur devant la foule du marché de noël à Cherbourg

C'est un coup de colère, un coup de gueule d'un restaurateur de Cherbourg. Sylvain Lenormand tient depuis mai 2019 la brasserie "l'Accord Parfait" sur le quai Alexandre III et samedi soir en allant "chercher une salade qu'il me manquait pour un plat à emporter, j'ai vu la foule. J'étais stupéfait. C'était hallucinant ! Nous on nous interdit ne serait-ce que deux personnes sur la terrasse et là ce monde samedi soir collé les uns aux autres qui faisait la queue devant les chalets, des petits regroupements de personnes sans masques qui buvaient le vin chaud ou fumaient une cigarette. J'ai trouvé cela injuste. Quand je vois cela, ce monde, moi ma soeur qui est infirmière aussi était affolée. on s'est dit ça va recommencer, on va être de nouveau reconfiné et on ne pourra pas rouvrir en janvier. Je suis en colère."

Les commentaires de Sylvain Lenormand ont été partagés près de 2000 fois. Le co-gérant de "l'Accord Parfait" trouve qu'il y a deux poids deux mesures aujourd'hui entre le monde autorisé sur le marché de noël et les restaurateurs qui doivent rester fermés jusqu'au 20 janvier. Et il en veut à la municipalité : "je suis très content pour les commerces qui sont autorisés à ouvrir mais quand j'ai constaté qu'il n'y avait absolument rien de mis en place par la municipalité pour canaliser le monde samedi dernier, oui j'étais en colère. "

Contacté le maire de Cherbourg Sébastien Fagnen n'a pas souhaité répondre.