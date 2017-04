Manche : le village de la Verrerie bombardé par les Alliés en 1944

Le village de la Verrerie situé près de Cherbourg a rendu hommage samedi aux dix-sept victimes du bombardement anglais et américain du 20 avril 1944. Caen, Rouen, Saint-Lô, toutes ces villes de Normandie ont été la cible de raids aériens menés par les Alliés durant la Seconde Guerre Mondiale.

Il était 7h du soir ce 20 avril 1944 lorsqu'une escadrille d'avions anglo-saxons a largué 120 bombes sur le village de la Verrerie. Les 48 maisons du petit bourg situé sur la commune de La Glacerie furent anéanties en quelques instants. Dix-sept personnes dont neuf enfants sont morts ce jour-là. Parmi les victimes se trouvaient les quatre frères de Georgette Hubert. Cette rescapée était âgée de cinq ans à l'époque.

La maison s'est écroulée. J'ai été au secours de mes frères qui étaient couchés; j'ai perdu mes quatre frères. Moi j'ai été prise sous les décombres. J'étais enterrée jusqu'à la poitrine et je n'ai plus marché pendant cinq ans

Cérémonie du souvenir à la Verrerie (Manche) en souvenir des victimes du bombardement allié en 1944. © Radio France -

Tombés sous les bombes des alliées

C'est un épisode de la Seconde Guerre Mondiale qui a longtemps été occulté par l'histoire officielle. Entre 1940 et 1945, les bombardements alliés ont fait 60.000 morts et 74.000 blessés et mutilés en France. Plus de 300.000 logements ont été détruits. En larguant 120 bombes au dessus du village de la Verrerie le 20 avril 1944, les alliés devaient vraisemblablement viser un stock de munitions ou les V1 allemandes situées sur la commune de la Flague.

C'est une erreur, ca n'aurait jamais dû arriver, ils n'en veulent pas aux alliés.. mais c'est quand même dommage qu'il y ait eu autant de victimes.

Les villes de Saint-Lô (Manche) et Caen (Calvados) ont été quasiment rayées de la carte au cours de ces raids aériens qui visaient l'appareil de guerre allemand. Mais les aviateurs anglo-saxons volaient haut pour éviter la DCA allemande. Ces tirs parfois à l'aveugle qui ont nourri un ressentiment chez les populations civiles.

