Manche : les boîtes de nuit n'attendent plus que vous !

La date était sans doute inscrite à l'agenda de nombreux fêtards : les boîtes de nuit ont l'autorisation ce vendredi de rouvrir leurs portes après 16 mois de fermeture en raison de la crise sanitaire. Dans la Manche, deux établissements sur les 18 que compte le département ont décidé de rouvrir, il s'agit du Milton, à Baudre, à côté de Saint-Lô, et de la Campagnette, situé près de Lessay.

"On va redevenir essentiel, c'est un grosse bouffée d'oxygène !" - Jean-Claude, barman.

REPORTAGE Les derniers préparatifs dans la discothèque Le Milton à Baudre (Manche) avant la réouverture. Copier

L'entrée soumise au pass sanitaire

Les boîtes de nuit vont accueillir les clubbers, comme avant le début de l'épidémie de Covid-19, sans masque et sans distanciation physique, dans des établissements soumis à une jauge de 75%. Mais pour profiter de la fête, il faudra montrer patte blanche à l'entrée avec un pass sanitaire prouvant que les visiteurs sont entièrement vaccinés depuis deux semaines minimum, ou en présentant un test PCR ou antigénique négatif et datant de 48 heures maximum.

L'équipe est renforcée dans la discothèque Le Milton à Baudre (Manche) pour la réouverture. © Radio France - Louise Buyens

Au Milton, établissement près de Saint-Lô, une présence renforcée de vigiles est prévue à l'entrée pour ce premier week-end de réouverture, notamment pour recaler ceux qui ne possèdent pas le précieux sésame. Le personnel sera globalement plus nombreux de manière à assurer le service au bar. La discothèque fera travailler 22 personnes, au lieu de 15 avant l'épidémie. Contrairement aux clients, tous les employés devront être masqués.

Une réouverture malgré l'épidémie qui repart

Matthieu Lebrun, directeur du Milton à Baudre et porte-parole des gérants de discothèques en Normandie. Copier

Beaucoup critiquent la décision du gouvernement de permettre aux boîtes de nuit de rouvrir leurs portes alors que le variant Delta fait craindre l'arrivée d'une 4e vague et que nos voisins européens qui ont déjà rouvert ces établissements sont en pleine reprise épidémique comme en Espagne, par exemple.

"Je suis content de rouvrir mais il y a aussi un stress important" - Matthieu Lebrun, le directeur du Milton à Baudre et porte-parole des gérants de discothèques en Normandie. © Radio France - Louise Buyens

Matthieu Lebrun, le directeur du Milton à Baudre et porte-parole des gérants de discothèques en Normandie, se veut rassurant et assure que tout est sous contrôle : "Les autres pays ont rouvert les boîtes de nuit comme si nous étions en 2019, sans pass sanitaire, ni contrainte [...] chez nous, les jeunes vont pouvoir faire la fête dans des lieux sécurisés, avec des gens pour les encadrer et s'il y a des cas dans la boîte, nous pourrons les tracer, les tester et les isoler pour éviter que les contaminations ne flambent", détaille le patron.