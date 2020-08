Manche : les campings passent les mobil-homes au spray des désinfectants

Week-end de chassé-croisé des vacances et de chassé-croisé aussi ce samedi dans les campings manchois entre ceux qui partent et ceux qui arrivent. Et à chaque fois le même rituel : le ménage mais cette année avec la crise sanitaire, il faut encore davantage rassurer les clients.

Cette année encore plus que d'habitude, la propreté et la désinfection obsèdent littéralement les propriétaires de campings dans la Manche. La crise sanitaire est passée par là mais attention promettent-ils le virus ne s'y installera pas. C'est le leitmotiv aussi des propriétaires du Camping de la plage à Fermanville dans le Val de Saire : Lionel et Virginie Félix. Ils gèrent 71 emplacements et des mobil-homes qui ont la cote cette année, tout est plein jusque fin août mais il faut montrer "pieds propres" pour rassurer les clients alors c'est opération grand ménage "Chacun sa pièce, on est 3 et on va aller en profondeur dans le mobil-home pour faire le ménage. Actuellement on nettoie tout : les murs, les portes, les interrupteurs, les fenêtres, les montants...Tout ce qu'on peut toucher dans une maison. Pour faire une quinzaine de mobil-homes ça nous prend 3 heures de plus. Non seulement on nettoie à fond mais après on pulvérise un désinfectant total qu'on laisse agir pendant une heure. Nos produits ont été testés contre le COVID on fait tout avec."

Un des mobi-homes du Camping de la Plage de Fermanville

Sandrine vient de l'Aisne elle en vacances pour 15 jours au Camping de la Plage de Fermanville et ce remue-ménage la rassure beaucoup "on les voit faire tous les jours c'est très bien. On reviendra l'année prochaine . C'est important parec qu'on passe derrière nous ! Moi je suis assistante maternelle et je désinfecte tout aussi je sais ce que c'est. "