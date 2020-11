Manche : les catholiques attendent que le gouvernement revoit la jauge dans les églises d'ici mercredi

Satisfaction des évêques de France, le Conseil d'État somme le gouvernement de revenir dans les trois jours sur sa décision d'interdire les cérémonies religieuses de plus de trente personnes.

Alors que les catholiques célèbrent l'Avent, cette période avant Noël, le nouvelle est tombée ce dimanche matin à la sortie des messes. Le Conseil d'État somme le gouvernement de revenir dans les trois jours sur sa décision d'interdire les cérémonies religieuses de plus de trente personnes. Gouvernement qui impose jusqu'ici une jauge de 30 personnes dans les églises que les évêques appellent d'ailleurs à ne pas respecter. L'évêque de Coutances/Avranches Monseigneur Laurent Le Boulc’h refuse même de demander aux prêtres « d’exclure des personnes de la célébration ». La décision du Conseil d'Etat soulage les évêques. En attendant que le gouvernement revoit sa copie d'ici mercredi c'est donc dans un contexte particulier que les fidèles continuent d'aller à la messe. Comme ce dimanche matin à l'église Notre-dame du Voeu à Cherbourg "on doit s'inscrire sur internet, ce n'est pas facile quand on a 80 ans...Et puis ce n'est pas juste. Comme pour les petits commerces il faut une autre jauge. Les églises sont grandes" martèlent les fidèles. "Personne ne restera à la porte de toutes façons" précisele curé François Milecent.

L'église Notre Dame du Voeu à Cherbourg fait près de 600 m2 alors la jauge à 30 personnes pour certain c'est incompréhensible. Dans la Manche d'ici que le gouvernement revoit sa copie les prêtres sont appelés à multiplier les messes dans les paroisses cette semaine.