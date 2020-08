Manche : Les salles de spectacles en plein flou artistique

Quelles seront les conditions d'accès du public ? Faudra-t-il porter un masque tout le temps ? Pour l'instant le gouvernement n'a rien précisé en ce qui concerne les salles de spectacles à la rentrée. La jauge des 5 000 spectateurs est prolongée jusqu'à fin octobre. En attendant, il faut continuer de travailler avec la peur que les concerts, les festivals programmés soient annulés s'il y a une recrudescence du Covid. Ce qui ne serait pas bon financièrement pour les salles de spectacles.

Le Normandy à Saint-Lô dans l'expectative

La salle de spectacle du Normandy à Saint-Lô "attend comme tout le monde" indique aujourd'hui le directeur Nicolas D'aprigny. "C'est difficile, il faut motiver les équipes. On essaye de tenir bon mais on est très impatients d'avoir les consignes" précise-t-il. Comme chaque année les "Rendez-vous Soniques" auront lieu en novembre du 9 au 14 novembre avec en tête d'affiche Benjamin Biolay, Vincent Delerm ou encore Dyonisos...Un festival qui pour l'instant a lieu, on peut réserver "et il faut le faire. C'est donner un peu d'espoir. Les gens sont inquiets et on le comprend très bien" rajoute Nicolas D'aprigny, le directeur de la salle Le Normandy à Saint-Lô.