Les restaurateurs manquent de main d'œuvre et certains établissements, dans la Manche se retrouvent même en sursis. Les patrons ne trouvent pas de candidats en cuisine, ou encore plus pour le service en salle. Pour Bruno Leproust, proviseur du lycée hotelier Maurice Marland de Granville, il y a un vrai problème d'attractivité. Il l'a dit ce jeudi 30 août en direct sur France Bleu Cotentin.

"Nous remarquons que sur un cycle de trois ans, il y a une perte d'élèves . Dès qu'ils sont confrontés à la réalité du métier, à travers les stages notamment, ils se rendent compte des difficultés du métier comme ces longues périodes de travail debout, et se rendent compte que ça ne leur convient pas. "

Faudrait-il jouer sur les salaires à l'embauche ?

" Alors là je sors mon jocker, ce n'est pas à moi de le dire. Mais quand j'ai commence, il y a 40 ans, dans la restauration, je précise que _moi j'étais nourri et logé, aujourd'hui ce n'est plus forcément le cas_, et c'est vrai que c'est compliqué pour les restaurateurs. A Deauville, ils ont mutualisé des logements, mais même dans ces conditions ça reste difficile d'embaucher." Bruno Leproust, proviseur du lycée hotelier Maurice Marland de Granville.

