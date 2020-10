Manche : un hommage devant le conseil départemental pour Samuel Paty, victime de l'attentat de Conflans

Ce mercredi en fin de matinée, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées devant la Maison du département à l'appel du conseil départemental. Des discours et une minute de silence pour défendre la liberté d'expression et rendre hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné ce vendredi.

Alors qu'un hommage national sera rendu ce mercredi à Samuel Paty, le professeur assassiné ce vendredi à Conflans-Sainte-Honorine, une cérémonie était aussi organisée devant le conseil départemental de la Manche en fin de matinée. Des discours et une minute de silence pour saluer sa mémoire et défendre la liberté d'enseigner.

Évoquant un "islamisme tyrannique, fanatique et obscurantiste" et "une oeuvre de haine et de manipulation des esprits", le président du département, Marc Lefèvre, appelle dans son discours à défendre l'éducation, "seul rempart et seule arme de la démocratie contre l'obscurantisme."

"C'est l'occasion aussi de réaffirmer le soutien de la collectivité à la communauté éducative du territoire dans cette épreuve," explique-t-il ensuite. "Je ne pense pas que dans le territoire nous avons des difficultés particulières, mais de rappeler que si on ne tient pas garde, certaines valeurs essentielles peuvent être perdues ou ne pas être partagée."

"Le soutien de la nation"

Plus d'une centaine de personnes étaient présentes, des agents du département, des élus, mais aussi des enseignants et des chefs d'établissements invités à la cérémonie. "Quelles que soient les raisons, dès qu'il a des agressions contre la liberté d'expression, il faut s'y atteler et rappeler ces principes fondamentaux", précise François Clément, proviseur du collège-lycée Bon-Sauveur à Saint-Lô. "Par rapport à Samuel Paty et sa famille, elle a besoin de sentir le soutien de la nation entière."

Un moment d'émotion collectif important aussi pour les enseignants manchois. "On a besoin, ensemble, de se retrouver et de défendre des valeurs essentielles que sont les valeurs de la République. Ce rassemblement est un moyen de dire que tout le monde se sent aujourd'hui impacté", ajoute Emmanuelle Lejeune, maire de Saint-Lô et ancienne enseignante-formatrice.

Le conseil départemental compte aussi accompagner les professeurs manchois, à l'aide par exemple d'appels à projet. "Nous soutiendrons toutes les initiatives qui nous seront proposés dans les collèges et qui vont dans le sens de l'apprentissage et de la transmission des valeurs de la liberté d'expression et de pensée", affirme Marc Lefèvre.