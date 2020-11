Manche : une petite entreprise met au point pour les séniors un téléphone fixe qui peut faire visio

Une petite entreprise de Saint-Hilaire-du-Harcouët "La vie Mobile" spécialisée dans la téléphonie vient de mettre au point un téléphone fixe qui peut faire vidéo. Et c'est extrêmement simple. Même quand on a pas internet ! Objectif : permettre aux séniors ou aux personnes handicapées de communiquer très facilement via un écran avec leurs proches par What's App, en ces temps de crise sanitaire.

Simple comme un coup de fil

Les gérants de "La Vie Mobile" ont eu l'idée de transformer un standard professionnel qu'ils ont donc complètement revu et reprogrammé. Depuis leur invention ils croulent sous les demandes. Alexis, salarié de "La Vie Mobile" qui s'occupe de la partie commerciale de ce téléphone-visio, explique : "On sait qu'il y a pas mal de personnes isolées et qui ont peur d'utiliser un smartphone alors qu'elles aimeraient avoir un contact visuel avec leurs proches. A la base, ce téléphone était destiné aux professionnels, et nous on l'a reprogrammé pour qu'il soit simple d'utilisation. Il fonctionne comme un fixe si on y met une carte SIM, et par WhatsApp si on veut appeler en visio. Bien entendu il faut qu'à l'autre bout du fil la personne ait aussi WhatsApp. Pour cela, il suffira juste de brancher l'appareil en Wifi sur la box internet. Et si on veut l'utiliser comme un fixe, on insert la carte SIM."

Les maisons de retraite très intéressées

Depuis la commercialisation, il y a peu, de ce téléphone-visio, une quarantaine de personnes ont passé commande et des maisons de retraites se disent très intéressées. D'ailleurs Alexis a été cette semaine faire une démonstration en Ehpad et cela a été un véritable succès. "J'ai pu tester avec les résidents et les infirmiers et tout le monde était ravi. Au départ les personnes âgées avaient un peu peur de l'écran mais elle se sont vite habituées. Et elles ont compris très rapidement l'intérêt pour elles de ce téléphone très simple capable d'instaurer une communication visuelles avec leurs proches".