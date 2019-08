Manche : une semaine après le naufrage d'Agon-Coutainville, des candidats au permis bateau se posent des questions

Urville-Nacqueville, La Hague, France

Ils seront une quinzaine à avoir suivi la formation de 3 jours accélérés au pôle nautique de la Hague à se présenter aujourd'hui au permis bateau à Cherbourg. Une semaine après le naufrage d'une vedette au large d'Agon-Coutainville où 3 enfants de 7, 9 et 13 ans ont trouvé la mort. Le drame s'est produit alors que le moteur du bateau s’est enrayé et qu'une vague l'a ensuite fait chavirer. La mer était forte et agitée mais pas interdite à la navigation. Les règles de navigation c'est justement ce que l'on apprend pour pouvoir passer le permis bateau. Un permis ouvert dès 16 ans et après 10 heures de formation (8 heures de théorie et 2H de pratique en mer). Mais pour autant est-on vraiment préparer ? C'est la question que France Bleu Cotentin s'est posée en allant assister à une session du permis bateau au pôle nautique de la Hague à Urville-Nacqueville

La plage d'Urville-Nacqueville © Radio France - katia Lautrou

La mer ne se contrôle pas

Ils étaient une quinzaine à suivre la formation samedi dernier au pôle nautique de la Hague à Urville-Nacqueville. Depuis l'accident d'Agon tous se posent forcément des questions entre réflexion et appréhension : "ça fait peur si vous partez par un temps qui n'est pas approprié mais si la mer est calme ça va. Il faut toujours être vigilant et prévenir à terre lorsque l'on part, indiquer la position du bateau" témoignent des prétendants au permis bateau. Barbara Cavin est formatrice "Permis Bateau" au Pôle Nautique de la Hague à Urville-Nacqueville près de Cherbourg et depuis l'accident d'Agon elle aussi se pose beaucoup de questions : "quand on voit des accidents comme ça, que le monsieur avait seulement son permis depuis juin on se pose toujours la question : est-ce-que ce que l'on fait en formation est suffisant ? Est-ce-que l'on dit les bonnes choses ? Est-ce-que l'on oriente les gens comme il faut ?" Parmi la quinzaine de candidats il y a Landry 16 ans et Honorine 19 ans, jeunes et responsables : "la mer ici du coup est compliquée c'est dur de la gérer mais on sort en temps calme au début puis après avec l'expérience on peut se permettre de sortir quand la mer est un peu plus forte. Il faut faire attention, sec renseigner avant de sortir, la mer est dangereuse et ne se contrôle pas. "

Une session du permis bateau au pôle nautique de la Hague © Radio France - katia Lautrou

Aujourd'hui ce sera examen pour tout le monde...avant le permis et les sorties en bateaux.