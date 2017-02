Manchester-ASSE : rendez-vous dans la deuxième ville d'Angleterre

Toute la semaine, France Bleu est à Manchester à l'occasion du match des 16èmes de finale de Ligue Europa entre United et l'ASSE. Ce lundi, nous vous faisons découvrir le centre-ville. Il été durement marqué par l'attentat de 1996 mais c'est aussi cet évènement qui l'a transformé.

A trois jours du match événement de l'AS Saint-Etienne à Manchester, France Bleu vous propose de découvrir la ville où les Verts vont poser leurs valises. Une ville connue dans le monde entier pour ses deux clubs de football - United et City - mais pas que...Manchester, c'est tout simplement la deuxième ville de Grande-Bretagne après Londres. On y compte 500 000 habitants intra-muros, 2,5 millions dans l'agglomération, le Greater Manchester. En Angleterre, c'est un peu comme en France avec Lyon et Marseille : deux villes, Birmingham et Manchester, se disputent le statut de deuxième ville du pays après Londres. Mais aujourd'hui, c'est bien Manchester qui semble mériter la place, en particulier depuis la fin des années 1990 et l'attentat de l'IRA dans le centre-ville.

France Bleu Saint-Etienne vous propose la visite du centre-ville de Manchester Partager le son sur : Copier

15 juin 1996 : l'attentat de l'IRA, un drame mais aussi un nouveau départ

Le 15 juin 1996, un camion explose dans le centre-ville de Manchester. L'engin a été signalé par un appel anonyme et le monde entier le voit exploser en direct. Il n'y a aucun mort, la police a eu le temps d'évacuer la population, mais on compte tout de même 200 blessés, la plupart par des éclats de vitres. Mais le centre-ville est dévasté et il faut le reconstruire à coups de millions de livres, 400 millions au total.

Mais c'est une renaissance pour Manchester, presque une chance puisque c'est grâce aux travaux entrepris depuis que Manchester relance son économie et redevient attractive.

"Si vous allez dans le centre-ville, il y a plein de rues, plein de quartiers qui sont toujours en construction. Il y a une grosse différence par-rapport à Liverpool, c'est que l'architecture, les vieux bâtiments, ont disparu" (Rodolphe Soulard, consul honoraire de France à Manchester)

Le siège de la BBC à Manchester

L'un des symboles de cette vitalité économique retrouvée, c'est la BBC. Le siège de la radio et télévision britannique est depuis 2006 installé à Manchester. Ce sont 15 000 personnes qui travaillent ainsi au sein du Média Center situé à Salford, pas très loin d'Old Trafford, le mythique stade de Manchester United.

Le siège de la BBC à Salford-Manchester © Getty -

L'activité touristique de la ville est en plein boom. A côté du stade, Ryan Giggs, mythique joueur du club, a monté son propre hôtel.

Manchester est devenue, derrière Londres, la ville attractive du Royaume-Uni. Beaucoup d'entreprises fuient un marché immobilier délirant dans la capitale britannique. Pour les particuliers aussi, les loyers sont beaucoup plus abordables à Manchester qu'à Londres.

Le centre de Manchester, à quoi ça ressemble ?

C'est donc dans une ville résolument moderne que les Verts arrivent, une cité européenne qui n'a rien à envier à Barcelone ou Milan. Le style victorien existe mais discrètement, les avenues sont larges et habillées de boutiques très chics.

Le centre-ville de Manchester; résolument moderne © Radio France - Julien Corbière

De notre premier voyage sur place, on retient aussi le bruit du tram - comme à Saint-Etienne - très reconnaissable, et l'omniprésence de la vie culturelle : musées, concerts, événements.

La comédie musicale Billy Elliot jouée au Theatre Palace de Manchester, sur Oxford Street © Radio France - Julien Corbière

Les Chemichal Brothers, Oasis (ndlr : les frères Gallagher sont des supporters inconditionnels de Manchester City) et beaucoup d'autres groupes sont les empreintes de cette vitalité culturelle décuplée depuis l'attentat de 96. Mais comme ailleurs en Grande-Bretagne, le Brexit inquiète à Manchester. C'est une conversation qui revient beaucoup dans les pubs, notamment chez les Français de la ville. Ils sont plus de 5 000.

"Ce qui m' a fait plaisir, c'est que Manchester est une des grandes villes anglaises qui a voté pour rester dans l'Union Européenne. Maintenant le problème, ça va être sur le long terme. Par exemple moi ça fait 14 ans que le suis là, je vais faire quoi pour ma retraite ?" (Cyrille Rollet, un Français installé à Manchester)