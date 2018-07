Mandeure, France

"On s'y attendait, on n'est pas supris". La plupart des syndicats de Peugeot scooter sont ressortis déçus du comité stratégique qui se tenait ce jeudi 5 juillet 2018, à Mandeure. La direction du groupe leur a confirmé la suppression de 90 postes sur le site, à partir de septembre 2018. Seul soulagements pour les syndicats : il n'y a pas de suppressions d'ateliers, comme cela avait été envisagé.

Pour justifier ces suppressions de postes, la direction met en avant les 70 millions d'euros de pertes observées au niveau de l'entreprise depuis 2015. Les syndicats CGT et Sud reconnaissent qu'il y a en effet une baisse d'activités sur le site de Mandeure, mais regrettent que des solutions et des discussions n'aient pas été engagées plus tôt.

Limiter les licenciements

Il y aura 90 postes supprimés, mais on ne connaît pas encore le détail de ces suppressions secteur par secteur. L'un des syndicats de salariés, à Mandeure, évoque toutefois une "cinquantaine" de postes en production qui seraient concernés.

"On est dans le flou. Tout le monde a une épée de Damoclès au dessus de la tête", Laetitia Baena, représentante du syndicat Sud

La direction précise que ces suppressions de postes se feront idéalement sous la forme de départs volontaires, et non de licenciements. Des négociations vont débuter pour déterminer les conditions de départs des salariés concernés.