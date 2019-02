Mandres-les-Roses : fermeture d'un collège qui menace de s'effondrer

Mandres-les-Roses, France

Le collège Simone Veil de Mandres-les-Roses est fermé. La décision a été prise jeudi soir par le Conseil départemental du Val-de-Marne. L'établissement n'accueillera aucun élève ce vendredi et il sera inaccessible au moins jusqu'aux vacances de février.

Le collège menace de s'effondrer. Il y a des "défaillances structurelles au sein d'une partie de l'établissement qui peut mettre en péril sa stabilité" indiquait jeudi dans un communiqué Christian Favier, le président du Conseil départemental. La fermeture du collège a été décidée au nom du principe de précaution. Un bureau d’études indépendant estime que "l’évolutivité des désordres peut mettre en péril la stabilité de l’ouvrage."

Les élèves et leurs enseignants seront accueillis dans les collèges du Val-de-Marne les plus proches. Ils vont devoir s'organiser pour que les cours et les activités puissent avoir lieu normalement.