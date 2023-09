Manger à la cantine va coûter un peu plus cher dans les collèges de l'Eure

Vingt centimes de plus par repas, c'est ce que vont devoir payer les parents de collégiens de l'Eure à partir de cette rentrée 2023. Le tarif passe de 3,15 euros à 3,35 euros : "Ce prix n'avait pas été augmenté depuis 2015. Ça fait une augmentation de 28 euros par an", justifie Florence Gautier, la vice-présidente du conseil départemental de l'Eure, en charge des collèges, soit une hausse de 6,35%. Chaque année, trois millions de repas sont servis à 23.000 collégiens dans l'Eure. En 2022, le Département de l'Eure, comme celui de la Seine-Maritime, avait décidé de ne pas répercuter l'inflation, ce qui a coûté un million d'euros à la collectivité, mais cette année, pas le choix, "tout a augmenté, les fluides, les matières premières et la masse salariale avec l'augmentation systématique du point d'indice décidé par le gouvernement" rapporte l'élue.

ⓘ Publicité

Un tarif unique de 3,35 euros dans l'Eure, "il n'y a pas de tarification sociale" mais dans l'Eure mais les 7223 élèves boursiers au niveau national bénéficient d'une bourse départementale annuelle de 100 à 372 euros et "la restauration est payée directement via ces bourses départementales" précise Florence Gauthier qui ajoute : "Pour aider le pouvoir d'achat, on offre à tous les collégiens de sixième la calculatrice, c'est un coût qui n'est supporté par les parents".

Les parents ne paient qu'une partie du coût du repas qui revient à 11,5 euros à la collectivité avec les matières premières, les coûts de l'énergie, le matériel, l'entretien et les charges de personnel. Pas d'augmentation dans les collèges de la Seine-Maritime où le repas est facturé en moyenne 3,02 euros, avec "de fortes différences d'un collège à l'autre" précise le Département, il n'y a pas de tarif unique. Dans les lycées normands, un repas coûte 3,65 euros.

Une restauration de qualité

Il y a 55 collèges publics dans l'Eure et 53 possèdent leur propre cuisine. Qualité et circuits courts sont les maîtres mots pour Florence Gautier, "il y a vraiment une politique volontariste du bien-manger". L'élue en veut pour preuve ce chef de cuisine d'un collège qui prépare ses tomates farcies "avec des vraies tomates maison et une farce maison" ou pendant l'hiver des soupes à volonté.

loading

Les élèves aimeraient tellement les légumes, ce chef propose des recettes de Cyril Lignac, que les frites ne seraient plus le plat star de la cantine.