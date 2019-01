Lundi vert : manger moins de viande et de poisson, c'est bon pour la planète et pour la santé

Par Alice Kachaner, France Bleu

Des chercheurs et 500 personnalités nous invitent à ne plus manger de viande ni poisson le premier jour de la semaine pendant toute l'année 2019. Une façon de préserver sa santé et d'agir, à son échelle, pour la planète.