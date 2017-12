La direction départementale de protection des personnes intensifie ses contrôles à l'occasion des fêtes de fin d'année. 120 ont été effectués depuis le mois de novembre et 40% présentent des anomalies. Mercredi 20 décembre, c'est le marché de Metz qui était ciblé.

Metz, France

Ce nougat provient-il bien de Montélimar? Ce jouet affiché "Made in France" l'est-il réellement? Pour répondre à ces questions, la DDPP, la direction départementale de la protection des personnes effectue depuis le mois de novembre des contrôles inopinés en Moselle. Sur 120 d'entre-eux, 40% présentent des anomalies.

Mercredi 20 décembre, c'est le marché de Noël de Metz, situé place de la République qui était ciblée.

Sur son stand de macarons, Christophe n'a pas peur de faire goûter aux clients ses productions:' "Ce sont des frais, ils ne sont pas surgelés", brandit-il aux clients.

Ce commerçant vient de se faire contrôler par la DDPP, rien de bien méchant, il a droit à un rappel : "J'ai des lingettes pour nettoyer les mains, mais selon eux ce n'est pas suffisant, bien que je ne touche pas les macarons avec les mains. Dès demain, j'aurai ce qu'ils demandent, un sceau d'eau avec du savon".

Mais pour autant, Christophe ne rouspète pas, au contraire:

On nous sert tellement tout et n'importe quoi donc je suis totalement pour ces contrôles" Christophe, commerçant au marché de Noël de Metz

Un top 10 à préserver

Avis partagé par Gary, alias "Monsieur Pancake". Il vient d'être épinglé pour ne pas avoir signalé qu'une célèbre pâte à tartiner contient des allergènes. "Je ne le savais pas".

L'homme tient à prouver la qualité de ses produits, lui qui va prochainement ouvrir un restaurant à Metz, et qui se sert du marché comme preuve de son sérieux: "Tout est frais ici, et le soir, les invendus, on les jette. Je surveille de près ma nourriture, je ne veux pas intoxiquer les gens".

La municipalité de Metz a contribué à l'opération. C'est son image et celle de son marché qui sont en jeu, comme le souligne l'adjoint au maire, Jean-Louis Lecocq, en charge de l'hygiène:

Il faut que les personnes qui viennent, viennent en confiance. Donc il faut que quelque soit ces visiteurs, ils sachent que tout a été contrôlé, que tout est sous sécurité" Jean-Louis Lecocq, adjoint à la mairie de Metz

D'autant que pour la première fois, le marché de Noël de Metz vient d'intégrer le top 10 des plus beaux marché d'Europe, selon un site de tourisme. Deux millions de visiteurs avaient foulés les lieux en 2016.