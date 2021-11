Une centaine de personnes rassemblées à Châteauroux pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles

A l'initiative du collectif NousToutes 36, une centaine de personnes se sont rassemblées ce samedi place Voltaire à Châteauroux pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Les représentantes de NousToutes36 demandent notamment des moyens pour recruter dans les tribunaux, des personnels supplémentaires chargés de ces affaires de ces affaires de violences faites aux femmes. Le collectif de l'Indre souhaite aussi un nombre plus important de places d'hébergement pour les femmes victimes de violences. "Il faut une plus forte volonté politique pour aller plus loin" précise Olivia JAN la présidente de NousToutes 36. À quelques mois de l'élection présidentielle, les manifestants veulent se faire entendre.

Olivia JAN, Présidente du collectif NousToutes36 © Radio France - Sylvain ROGIE

"Nous souhaitons avoir dans l'Indre une maison des femmes avec des prises en charges adaptées" : Olivia JAN, présidente de NousToutes36.

"Nous dans l'Indre, nous réclamons une maison des femmes. Ce lieu pourrait regrouper des permanences sociales, juridiques ou encore une permanences pour les soins psycho-traumatiques mais aussi pouvoir recourir aux psychologues. Nous demandons également une prise en charge adaptée pour les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles" ajoute Olivia Jan.

Angélique Jeannot adhérente au collectif NousToutes d'Argenton-sur-Creuse © Radio France - Sylvain ROGIE

Une autre manifestation, avec le même mot d'ordre aura lieu le samedi 27 novembre prochain à 14 heures place Séraucourt à Bourges.