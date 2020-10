Manif et contre-manif sur le projet de loi bioéthique ce samedi dans le centre-ville de Pau

Environ 550 opposants à la loi bioéthique ont répondu à l'appel de "Marchons ensemble" et se sont rassemblés à Pau ce samedi après-midi.

"En France, l'enfance ne s'achète pas" d'un côté pour les anti-loi bioéthique, "Cathos hors de Pau" de l'autre pour les pro... Les militants des deux camps se sont réunis ce samedi après-midi dans le centre-ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques), à quelques dizaines de mètres les uns des autres.

Deux visions opposées de la société

Le collectif "Marchons ensemble", opposé à la loi votée en juillet par l'Assemblée nationale, avait appelé à se mobiliser ce samedi dans 60 villes de France. À Pau, place de la Libération devant le Palais de Justice, ils étaient 550 environ (dont 180 enfants). Alors une centaine de militants féministes et LGBT, mais aussi étudiants et quelques gilets jaunes, ont tenu eux-aussi à faire entendre leur voix.

Quand dans la manifestation contre la loi bioéthique on s'offusquait que "l'État organise une privation délibérée de père" en élargissant le droit à la PMA, ou qu'on affirmait que "l'avortement est un meurtre" deux jours après que les députés ont voté l'allongement du délai légal de 12 à 14 semaines, les défenseurs des droits des femmes et des LGBT regrettaient "qu'en 2020, des personnes se mêlent encore de la vie des autres et qu'il faille encore expliquer aux gens qu'on a les mêmes droits que les autres."

Les défenseurs de la loi bioéthique tenus à l'écart par les policiers à l'autre bout de la place Clemenceau, pendant que les manifestants la traversent. © Radio France - Manon Claverie

Gros dispositif policier

Les pro-loi bioéthique ont suivi les anti-loi jusqu'à la place Royale, en passant par la place Clemenceau et le boulevard des Pyrénées, tenus à l'écart par plusieurs dizaines de forces de l'ordre aux aguets. Ce jeu du chat et de la souris a duré près de deux heures, jusqu'à ce que les deux cortèges ne se dispersent vers 16 heures.