Belfort : 150 manifestant(e)s réuni(e)s contre les violences sexistes et sexuelles

Le cortège a pris de l'ampleur au fil de l'après-midi. Entre 150 et 200 manifestant(e)s ont défilé dans les rues de Belfort ce samedi 19 novembre à l'appel du collectif féministe Nous Toutes 90. Il dénonce les violences sexistes et sexuelles et demande plus de moyens pour lutter contre celles-ci. Une mobilisation quelques jours seulement après que les députés ont approuvé le durcissement des peines pour outrage sexiste et la possibilité pour les femmes victimes de porter plainte en visioconférence. Pour les militantes féministes, c'est très loin d'être suffisant. Elles demandent des moyens supplémentaires pour permettre une meilleure écoute des victimes.

Il y a quelques mois, Maëlys, 18 ans, a subi des violences sexistes. Elle se rend au commissariat pour déposer une main courante qui est restée classée sans suite. "Il faut que la justice soit là pour les victimes, qu'elle les écoute et qu'il n'y ait plus de jugement. Quand on va porter plainte, on nous demande encore : "mais comme est-ce que vous étiez habillé. Ce n'est tout simplement plus possible", martèle la jeune femme. Mieux former la police, mais aussi la justice aux violences sexistes et sexuelles, c'est le mot d'ordre.

Changer les mentalités

Pour que les femmes soient écoutées, il faut "qu'elles soient incitées à prendre la parole", explique Elodie, membre du collectif Nous Toutes 90. Et libérer la parole, c'est d'abord "mieux former tous les professionnels qui peuvent être au contact de victimes : de l'école jusque dans les entreprises". Les organisatrices prévoient déjà d'autres journées de mobilisation dès le mois prochain.