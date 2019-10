Manif pour tous : 500 Haut-Garonnais à Paris demain contre la PMA

Paris, France

La Manif pour tous redescend dans la rue. Sept ans après la mobilisation contre le mariage pour tous, le collectif d'associations appelle à un nouveau grand rassemblement ce dimanche à Paris à 13h près du Sénat. Les manifestants comptent protester contre l'ouverture de la Procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes seules et aux couples lesbiens. Le projet est en débat à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi bioéthique. Les opposants dénoncent aussi à la Gestation pour autrui (GPA), dont l’autorisation en France ne fait pas partie de cette loi.

Et au-delà de la PMA, c'est les perspectives qu'ouvre ce projet de loi qui inquiète les manifestants. "À partir du moment où on ouvre la boîte de pandore. On accepte tout, craint une militante toulousaine. Et on va faire comme dans certains pays. On va ouvrir le marché, celui de la marchandisation des éléments qui corps humain."

Deux bus doivent partir de Toulouse

Les organisateurs ont affrété des bus et des trains pour faire monter le plus de monde à Paris. Deux bus doivent partir dans la nuit de samedi à dimanche de Toulouse. En tout, c'est près de 500 Haut-Garonnais qui montent vers la capitale selon la branche 31 de la Manif pour tous.

Lors de la contestation en 2013, la Manif pour tous avait réussi à rassembler jusqu'à 340.000 personnes selon la police, 1,4 million selon les organisateurs.