Manifestation à Baïgorry pour la réouverture totale de la frontière et contre la présence des militaires

"Aire hemendik. Utzi Bakean. Partez d'ici. Laissez nous en paix", ont scandé les manifestants, ce samedi 6 février, à Saint-Etienne-de-Baïgorry. Entre 150 et 200 habitants du village et des alentours, se sont retrouvés sur la place de l'église pour dénoncer la fermeture de huit points de passages à la frontière entre le Pays Basque nord et le Pays Basque Sud, dont celui du col d'Ispéguy. Ils réclament aussi le départ des quelque 60 militaires arrivés dans le village, il y a un mois environ.

Cela nous donne plus un sentiment d'insécurité que de sécurité

Le cortège s'est ensuite dirigé vers le village vacances où logent les militaires. Pantxu ne supporte plus le climat anxiogène qui règne selon lui à Baïgorry depuis leur arrivée. "Cela nous donne plus un sentiment d'insécurité que de sécurité . On a vu arriver ces militaires du jour au lendemain et maintenant on les voit régulièrement en camionnette, en camion, en Jeep. On se fait contrôler régulièrement bien qu'on ait des plaques d'immatriculation du coin". Quelques rangs devant, Eñaut partage le même avis. "On ne sait plus où on est. Est-on au Liban, au Mali, en Syrie ? Non ! Ici on est au Pays Basque, on a déposé les armes".

Quand on se balade sur 500 mètres, on croise quatre à cinq patrouilles de gendarmerie, des militaires avec des gilets par balles, des fusils à pompe. On est là avec nos enfants. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la guerre ? Certains vieux disent que ça ressemble presque à l'occupation allemande

De nombreux habitants comme Mikel ne comprennent pas les raisons de leur présence. "Pourquoi autant de gendarmes et de militaires patrouillent à Baïgorry, un petit village comme le nôtre ? Ils nous surveillent et ils nous interdisent de passer à la ''frontière'', comme ils l'appellent, entre Baïgorry et des villages Navarrais voisins et frères, qui ont l'habitude de communiquer depuis toujours. C'est fini. Il faut faire le grand tour par Hendaye. Cette présence est oppressante, en plus du Covid qui l'est également. Quand on se balade sur 500 mètres, on croise quatre à cinq patrouilles de gendarmerie, des militaires avec des gilets par-balles, des fusils à pompe. On est là avec nos enfants. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la guerre ? Qu'est-ce-qu'on a fait de mal ? Pourquoi ? On se cache ? Certains vieux disent que ça ressemble presque à l'occupation allemande et personne ne sait pourquoi ici. Qu'est-ce que le préfet entend par menace terroriste ? Des passeurs ? Al-Qaïda ? Ici, il ne se passe pas grand-chose. Ils n'arrêtent personne. Est-ce qu'il y a une envie de casser le Pays Basque ? C'est incompréhensible : pourquoi tout ça ici ?"

Tapis rouge et haie d'honneur pour inviter les militaires à partir

Cinq militaires sont à l'extérieur, devant le village vacances, lorsque les manifestants arrivent. Ils restent face à eux quelques minutes. Ils peuvent lire les banderoles sur lesquelles il est écrit "Indar Okupatzaileak kanporat" ou "Aire hemendik". Puis ils retournent dans le bâtiment. Pendant ce temps, un manifestant prend le micro. Pendant son discours, des militaires en treillis ressortent du village vacances. Ils filment et photographient l'ensemble du groupe, sans que cela ne perturbe le déroulement de cette marche.

Une seconde manifestante s'exprime : "cette situation que nous supportons au quotidien est le fruit d'une décision prise par le haut, sans aucune explications avancées aux habitants du village. Pourtant cela impacte la vie sociale, familiale et professionnelle de nombreux d'entre nous", déclare-t-elle. Les manifestants applaudissent, scandent derechef : "Aire hemendik. Utzi Bakean".

Puis ils déroulent un tapis rouge devant l'entrée du village vacances et font une haie d'honneur pour inviter les militaires à quitter Baïgorry. L'un des manifestants s'adresse à eux avec un brun d'ironie : "un grand merci. Vous avez instauré un climat de confiance. Votre venue nous a permis de savoir à quoi servaient nos impôts. Maintenant nous nous sentons en sécurité, le temps est venu pour vous de partir. Bon vent".

La frontière c'est juste un coup de crayon rouge sur une carte. Pour nous, il n'y a pas de frontière. À Baïgorry, nous sommes nombreux à avoir de la famille ou des amis, de l'autre côté de la montagne

Pour Claire, ces décisions prises de manière verticale au sommet de l'Etat, sont une forme de mépris à l'égard des habitants du Pays Basque. "Tous ces habitants qui vivent d'un côté ou de l'autre des Pyrénées sont de la même famille depuis des millénaires. Nous voilà obligés de présenter des documents administratifs, qu'ils soient espagnols ou français, tout simplement pour voir nos petits-enfants ou nos grands-parents, sous peine d'une amende de 600 ou 135 euros. Comme par le passé, cette frontière sépare le peuple Euskaldun. Donc, nous sommes là, pacifiques, avec les parapluies, les enfants pour dire non, on ne veut pas de votre présence".

Une méconnaissance du quotidien des frontaliers ajoute Pantxu : "la frontière c'est juste un coup de crayon rouge sur une carte. Pour nous, il n'y a pas de frontière. À Baïgorry, nous sommes nombreux à avoir de la famille ou des amis, de l'autre côté de la montagne". Pour se rendre en Espagne, les habitants de Baïgorry et des alentours doivent passer par huit points de passages encore ouverts. Toutefois, avec mesures spéciales, leur trajet est considérablement allongé, il faut compter 45 minutes, voire une heure de plus. Par ailleurs, depuis le 1er février, tout retour en France est conditionné à la réalisation d'un test PCR, à l'exception des travailleurs transfrontaliers.