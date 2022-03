Manifestation à Bastia en soutien d'Yvan Colonna, entre colère et appel au calme

Onze jours après l'agression en prison d'Yvan Colonna, une grande manifestation est attendue dimanche à 15h, à Bastia, entre colère et appel au calme, avec un mot d'ordre : "vérité et justice" pour le militant indépendantiste, toujours entre la vie et la mort.

Ce dimanche à 15h, une grande manifestation est attendue à Bastia, 11 jours après l'agression en prison d'Yvan Colonna. Entre colère et appel au calme, un seul mot d'ordre : "vérité et justice" pour le militant indépendantiste, toujours entre la vie et la mort.

Yvan Colonna a été agressé dans la prison d'Arles (Bouches-du-Rhône), où il purgeait une peine de prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat du préfet Erignac en 1998 à Ajaccio. Depuis, lors de chaque manifestation, le slogan "État français assassin" reste mis en avant par deux des trois syndicats étudiants à l'origine de la manifestation.

Des débordements possibles

Beaucoup craignent des débordements devant le palais de justice de Bastia, même si les deux dernières soirées ont été plutôt calmes dans les rues corses. Car la tentation est grande chez certains, notamment les indépendantistes, d'utiliser la force pour tordre le bras du gouvernement.

"On avance plus en sept jours de violence qu'en sept ans de négociations", a noté sur Twitter le parti indépendantiste Core in Fronte. "Il faut constater qu'a priori la violence (...) a permis d'obtenir un certain nombre de choses réclamées depuis des années", pointe Ugo Colombani, conseiller en formation, la trentaine, interrogé par l'AFP.

Une ligne rejetée par les autonomistes

Marc Simeoni, frère de Gilles Simeoni, président autonomiste du Conseil exécutif de Corse et ancien avocat de Colonna, appelle à la modération sur Twitter. "Présenter la violence comme levier de la victoire est dangereux pour nos enfants en première ligne, insupportablement dangereux", avertit celui qui a lui-même fait de la prison pour avoir aidé Yvan Colonna durant ses quatre ans de cavale.

Le Premier ministre Jean Castex tentait vendredi l'apaisement en annonçant la levée du statut de "détenu particulièrement surveillé" (DPS) de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, deux autres membres du "commando Erignac" encore détenus sur le continent. Ce statut bloquait le rapprochement des trois hommes dans une prison corse.

Mais ce geste, après la levée du statut de DPS d'Yvan Colonna dès mardi, n'a pas fait baisser la tension en Corse.