Manifestation à Lille : la conseillère régionale Héloïse Dhalluin violemment plaquée au sol par la police

Elle avait du mal à marcher, se tenait la hanche en quittant la place de la République. Héloïse Dhalluin, conseillère régionale (PCF) des Hauts-de-France était choquée après avoir été violemment plaquée au sol par un policier quasiment au pied de la Préfecture du Nord.

L'élue, également déléguée syndicale CGT à la SNCF, portait une chasuble rouge facilement reconnaissable avec le logo de son syndicat cheminot. Elle se trouvait alors derrière un groupe de policiers qui faisaient face aux manifestants. Tout à coup, les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes et grenades de désenserclement pour disperser la foule. L'élue raconte : "Je leur ai demandé d'arrêter parce qu'il n'y avait aucune raison de gazer. Le mouvement était clairement pacifiste. On était un petit groupe et ils m'ont jeté par terre, extrêmement violemment.

"Ils s'amusent, ils jouent au chat et à la souris, c'est pas normal d'en arriver là." H. Dhalluin

"C'est de la violence gratuite, envers une femme, c'est une honte, cette motion de censure est peut-être constitutionnelle mais c'est anti-démocratique. Le peuple a le droit de se soulever. Cette réforme est déjà une réforme violente envers les femmes mais là ce qu'ils viennent de me faire, c'est de la violence gratuite ! J'ai honte de mon pays". L'élue envisageait de porter plainte.

Et comme pour confirmer ce comportement de certains membres des forces de l'ordre, en fin de manifestation, l'un des responsables de la police présents sur la place de la République ce lundi soir, lançaient à ses collègues, tout sourire, une grenade lacrymogène à la main : "allez, les gars, qui veut en lancer une ?" Ils restaient alors environ 200 manifestants au milieu de la place de la République.