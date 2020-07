Boulevard Urbain Sud: premières voitures et manifestants au rendez-vous

A Marseille, le premier tronçon du BUS (Boulevard Urbain Sud) entre Saint-Loup (10e) et le Cabot (9e) a été mis en service ce mercredi matin. Une ouverture à la circulation en toute discrétion de la part des collectivités, mais au son des casseroles et des chants des manifestants.

La mise en service ce mercredi du BUS, Boulevard urbain Sud entre Saint-Loup(10e) et le Cabot (9e) en a surpris plus d'un. La période électorale y est sans doute pour quelque chose, mais l'ouverture à la circulation de ce premier tronçon s'est fait sans annonce particulière de la part des collectivités concernées, dans la discrétion, sans tambours ni trompettes mais au son des casseroles des riverains et associations, opposés à ce qu’ils appellent "un projet d’un autre temps". Pour Cédric de CanBus, le Collectif Anti Nuisance Boulevard Urbain Sud, qui depuis 2015 regroupe 5 associations de défense de l’environnement et des sites concernés, "les projets de 1930 n'avaient pas anticipé ce qui va nous tomber sur la tête si on ne construit pas aujourd’hui les villes du 21e siècle et nous espérons qu'il n'est pas trop tard." Le premier tronçon arrive en face du parc de la Mathilde qui devrait être fortement impacté par le 2e tronçon vers Mazargues. Mais dans l'immédiat, le chantier va concerner la tranche allant de l'avenue Jourdan Barry (Pointe -Rouge) à l'avenue de Lattre de Tassigny.

"Si le projet aboutit, le parc du Roy d'Espagne sera longé par un aspirateur à voiture" - Pierre, membre de SOS Nature Sud

Les opposants au B.U.S redoutent maintenant un abattage imminent des 200 arbres du Roy d’Espagne, pour un projet "archaïque, inefficace, destructeur et coûteux". Pierre, membre de SOS Nature Sud poursuit "ça fait 50 ans qu'on dit que les projets routiers vont fluidifier la circulation et ce qu'on constate c'est qu'on a toujours des embouteillages, il faut penser à d'autres modes de mobilité." Un avis partagé par Union Calanques Littoral "les gens pensent à tort que parce qu'il y aura le boulevard urbain sud, ils accéderont plus facilement à la mer, c'est illusoire, et cela va créer la panique à l'entré des calanques " s'inquiète Jackie, secrétaire de l'association.

"des aménagements sont encore possibles" - Lionel Royer-Perreaut, maire des 9e et 10e

Lionel Royer Perreaut, réélu maire des 9e et 10e arrdts alors qu'il soutenait ce projet, reconnait que pour les tronçons à venir, des aménagements sont encore possibles "on est très largement encore à temps de retravailler sur les 2 séquences complémentaires, pour trouver des solutions qui correspondent aux enjeux d'aujourd'hui. Je suis d'accord pour reconnaître que _le projet tel qui a été imaginé il y a 70 ans n'est pas forcément le mieux adapté_, mais entre ne rien vouloir du tout et trouver des aménagements pour que l'ouvrage s'insère au mieux dans le contexte urbain du quartier, il y a une marge!" Le collectif CanBus a déposé contre le projet un recours au tribunal administratif, aujourd'hui en appel.