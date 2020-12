Manifestation à Orléans : les professionnels du secteur culturel largement mobilisés

Nouvelle journée de mobilisation générale ce samedi à Orléans. C'est la troisième manifestation de ce type en trois semaines. Des centaines de manifestants, 1.000 selon le décompte de la CGT, se sont rassemblés dans les rues contre la loi sécurité globale. Le cortège mêlait différentes revendications : police, chômage, hôpitaux, environnement... et culture.

Troisième manifestation contre la loi sécurité globale à Orléans © Radio France - Cécile Da Costa

Après la décision du gouvernement de ne pas rouvrir les établissements culturels, pour au moins trois semaines supplémentaires à cause du Covid-19, le syndicat Sud Culture avait appelé les professionnels du secteur à se joindre à la manifestation. Ils ont répondu nombreux à cet appel ce samedi.

On prend ça comme du mépris

C'est d'abord un sentiment d'incompréhension qui prône, comme l'explique Stéphane Liger, régisseur et constructeur de décors. "On ne comprend pas pourquoi les lieux de culte, les centres commerciaux sont ouverts et pas nous", se désole-t-il. "Les mesures sanitaires dans les lieux de spectacle, dans les cinémas, sont draconiennes. Peut-être qu'il y a une raison sanitaire derrière, mais on prend ça vraiment comme du mépris."

"Il n'y a eu aucun cluster dans les lieux culturels", répètent plusieurs manifestants.

Dans le cortège ce samedi, de nombreux musiciens sont venus manifester. Certains ont sorti leurs instruments pour protester en fanfare. D'autres, comme Laure et Emmanuelle, violonistes et professeures au conservatoire, marchent derrière le groupe de musiciens. "Dans l'Education nationale, nos collègues sont autorisés à faire cours dans des classes de 20 à 30 élèves", constate Emmanuelle. "Et nous, on ne peut pas faire cours dans une salle, alors qu'on n'est que deux : l'élève et nous."

Des musiciens professionnels sont venus manifester en fanfare contre la fermeture des lieux culturels © Radio France - Cécile Da Costa

Les cours se font donc à distance, par visio-conférence. Une méthode qui n'est pas adaptée, selon Laure. "Comment on fait pour leur apprendre à tenir un instrument à travers un écran ?", demande-t-elle. "Pour les petits, qui viennent de commencer, c'est très compliqué." "C'est une catastrophe pour les plus jeunes, une catastrophe pour notre métier", poursuit Emmanuelle.

Ce qui inquiète aussi les professionnels du secteur, c'est l'incertitude. "On peut faire des répétitions pour préparer l'après, mais l'après on ne nous l'autorise pas", souligne Emmanuelle. "Et on ne sait pas quand on pourra reprendre." Pour beaucoup, la date du 7 janvier, donnée par le gouvernement, semble encore floue. Ils sont peu à réellement croire à une réouverture à cette date.

Le report de leur réouverture a été "un coup de massue" pour Edgar Kovsky, musicien et membre du syndicat Sud Culture. La plupart des lieux culturels s'apprêtait à rouvrir, ce qui impliquait un certain investissement pour préparer des spectacles, assurer une programmation.

Désormais, l'incertitude s'épaissit selon lui."Certaines compagnies, festivals, salles de spectacles n'ont plus les moyens de dire si elles pourront rouvrir prochainement", regrette Edgar Kovsky. "Donc elles ne reportent plus les spectacles, il y a des annulations strictes, et ça jusqu'au mois de juin pour certaines."