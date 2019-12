Manifestation à Pau : la buvette de la "Cégette"

Pau, France

Ils étaient plus d'un millier dans les rues de Pau ce jeudi matin pour une nouvelle manifestation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. C'est la troisième manifestation sur ce thème en une semaine. L'union locale de la CGT de Pau a décidé de tenir une buvette aux départs et arrivées des défilés. Elle est tenue, dans la bonne humeur, par une équipe de retraités de la CGT. Ventrèche, café et vin rouge pour nourrir et réchauffer les manifestants. "C'est important parce que pour marcher, il faut les remplir. Et quand ils sont remplis, ils marchent mieux".