Diada de Catalunya Nord : les manifestants dénoncent une censure de la Mairie de Perpignan

Des centaines de manifestants ont défilé à Perpignan ce samedi après-midi pour commémorer le Traité des Pyrénées. Signé le 7 novembre 1659, il a défini la frontière entre les royaumes d'Espagne et de France, et qui a donc coupé la Catalogne en deux. La célébration de la "Diada de Catalunya Nord" a réuni plusieurs centaines de manifestants indépendantistes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le cortège s'est arrêté au Castillet, en fin d'après-midi, où un drapeau catalan indépendantiste a été projeté. En effet, le collectif Diada de Catalunya Nord - Perpinyà, dénonce sur ses réseaux sociaux la "censure" de la Mairie de Perpignan, qui a interdit d'accrocher le drapeau indépendantiste en haut du Castillet, "une première depuis 2004", s'insurge le collectif.

"Cette manifestation existe depuis des décennies. Cette année, nous avons eu plus de soucis, comme le fait de ne pas pouvoir accrocher l'estelada en haut du Castillet (le drapeau indépendantiste NDLR), mais aussi au niveau administratif. Alors est-ce que c'est parce que "pas de chance" ? Où est-ce que c'est à cause de la mairie ? On verra les prochaines années. Si ça continue, on pourra dire que c'est à cause du maire. Et tant pis, on trouvera des solutions pour continuer notre lutte", prévient une militante en fin de manifestation.