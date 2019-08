Manifestation à Sessenheim contre l'installation d'une station d'épuration

Sessenheim, France

Ce samedi 24 août, les habitants de Rountzenheim-Auenheim organisent une manifestation devant la mairie de Sessenheim, située à quelques kilomètres de leur village. En cause : l'installation d'une station d'épuration tout près de la frontière de Rountzenheim-Auenheim.

"Ma crainte ? Que ça pue, tout simplement !"

"Ma plus grande crainte ? Que ça pue, tout simplement !" A Rountzenheim-Auenheim, la maison de Julien est située à moins de 600 mètres de la future station de traitement des eaux usées. "Avec les vents forts, plein sud-ouest, on est sûrs d'avoir des odeurs. On ne pourra pas profiter de la terrasse ou du jardin comme avant... Puis je n'ai pas envie que mes enfants aient à l'avenir une maison dévaluée par ces nuisances olfactives."

Dans le cercle rouge, l'emplacement de la station, à environ 500 mètres des premières habitations de Seissenheim et de Routzenheim-Auenheim - SDEA

Dans cette commune, ils sont 1000 sur environ 1500 habitants majeurs à avoir signé une pétition pour réclamer le changement de terrain. Car ce que les habitants contestent, ce n'est pas la station en elle-même mais l'emplacement choisi. Pour lui, une autre solution, évoquée au tout début du projet, est possible : "A côté de la déchetterie de Sessenheim, il y a un terrain idéal, loin des habitations", explique cet habitant.

"Pas de nuisance olfactive" assure la mairie de Seissenheim

Impossible, répond la mairie de Sessenheim. Ce terrain appartient à une paroisse protestante, alors que le site retenu est propriété de la commune et remplit tous les critères d'installation. Le futur gestionnaire de la station, le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) a donné son feu vert : "Le SDEA nous a garanti qu'il n'y aurait pas de nuisance olfactive, comme celles qu'on connaît sur les anciennes stations, explique Robert Metz, le maire de Sessenheim. Pas de nuisance olfactive ou sonore : à part cela, qu'est-ce qui pourrait troubler la quiétude des habitants ?"

Les élus à l'origine du projet - notamment ceux de Sessenheim et Stattmatten - vont proposer aux opposants de faire partie d'une commission de contrôle de la station d'épuration. La construction de cette nouvelle station devrait commencer en début d'année prochaine, pour une mise en service courant 2021.