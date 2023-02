Manifestation agricole : ce n'est pas aux habitants de payer le nettoyage, dit le maire de Mont-de-Marsan

C'est une tradition lors des manifestations des agriculteurs : des ordures sont déposées sur la chaussée. Sauf que ce mardi, lors de la grande mobilisation des agriculteurs à Mont-de-Marsan (Landes), pour défendre l'irrigation, des quantités tout à fait inhabituelles de déchets ont été déversées, plus de 300 tonnes, selon la ville de Mont-de-Marsan, qui ne veut pas prendre en charge, seule, la facture du nettoyage et dénonce des faits "sans précédent".

Des gravats, du lisier, des pneus, des souches d'arbre et branchages, des bidons et métal, des parpaings, des carrelages, des débris de construction, des tuiles, etc., ont été déposés sur plus de 200 mètres de long de la rue Victor Hugo (où se trouve l'hôtel de préfecture des Landes), ainsi qu'aux deux entrées de la DDTM (la direction départementale des territoires et de la mer), situées boulevard Saint-Médard et avenue du Stade, a constaté France Bleu Gascogne. Selon une source syndicale, ce sont 57 bennes remplies de déchets qui ont été déversées.

Déchets déposés devant l'hôtel de préfecture des Landes, à Mont-de-Marsan

Une souche d'arbre devant une maison d'habitation, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Ce mercredi 22 février, Charles Dayot, le maire de Mont-de-Marsan, dénonce la manière dont les agriculteurs ont exprimé leur colère. Il soutient le combat des agriculteurs pour obtenir des autorisations suffisantes d'arroser leur culture l'été, mais estime qu'il y a d'autres manières de se faire entendre. "J'étais au début de la manifestation à saluer les organisateurs, à marquer un certain soutien. Mais je pense qu'il y a des façons de manifester et il y a des proportions qu'on ne doit pas dépasser" déplore l'élu.

Des déchets déposés devant la DDTM de Mont-de-Marsan © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Plusieurs centaines de tonnes de déchets ont été déversées © Radio France - Delphine-Marion Boulle

La manifestation est allée "trop loin", reconnaît la FDSEA

Le principal organisateur de la manifestation, le syndicat agricole FDSEA 40, reconnaît que la mobilisation ne s'est pas déroulée exactement comme prévu. "C'est allé trop loin, je fais le constat qu'on n'a pas maîtrisé totalement nos troupes, on a franchi les limites" regrette François Lesparre, le numéro un de la FDSEA dans les Landes. Il estime que les organisateurs ont été débordés, en particulier par des agriculteurs plutôt jeunes, qui étaient déterminés. François Lesparre dit néanmoins comprendre la colère des agriculteurs : "Les gens en ont marre, il y a une colère, une angoisse et un sentiment d'abandon. Je ne cautionne pas les excès qui ont été commis mais je les comprends et j'en connais la racine profonde."

Qui va payer le nettoyage ?

La mairie de Mont-de-Marsan estime que le coût du nettoyage et du retraitement des déchets représente au moins 120.000 euros. Des agents de la ville ont dû travailler toute la nuit de mardi à mercredi et encore ce mercredi matin pour tout nettoyer. Selon lui, il est hors de question que ce soit la ville qui en assume le coût. "Je ne vais pas en rester là, dit Charles Dayot. Je ne vais pas laisser le contribuable montois supporter seul la remise en état d'une voirie". Selon nos informations, une rencontre est prévue dans les prochains jours entre le maire et des représentants agricoles.

loading